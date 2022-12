Le Noël séparé de la famille royale danoise

La Cour vient à présent de faire part des dispositions pour les fêtes de fin d’année. La reine a pour habitude de passer cette période au château de Marselisborg à Aarhus avec au moins la famille de l’un de ses deux fils. Cette année, la souveraine âgée de 83 ans, séjournera bien à Marselisborg mais fêtera le réveillon avec sa sœur la princesse Benedikte, veuve du prince Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, et des amis dans la péninsule de Djursland au Nord d’Aarhus.

Le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary de Danemark s’envoleront pour l’Australie avec leurs quatre enfants le prince Christian, la princesse Isabella, le prince Vincent et la princesse Isabella. La Cour insiste sur le fait que le couple princier ne s’est plus rendu depuis 2017 en Australie, patrie de naissance de la princesse Mary. Originaire de Tasmanie, elle travaillait comme juriste à Sydney lorsqu’elle fit la connaissance du prince héritier lors des jeux olympiques de 2000. Son père vit une partie de l’année à Copenhague mais ses sœurs résident à Sydney et à Hobart en Tasmanie. En raison de la crise sanitaire, la princesse n’avait plus eu l’occasion de retourner au pays sauf pour un bref séjour privé en mars dernier.

De son côté, le prince Joachim effectuera un voyage à l’étranger prévu de longue date avec son épouse la princesse Marie et ses quatre enfants Nikolai, Felix, Henrik et Athena.

Les dispositions personnelles des uns et des autres règlent donc le problème de devoir se réunir tous en famille en une période où les relations difficiles auraient probablement plombé l’ambiance.