Douche, bain, eau froide ou eau chaude : ce que ça vous coûte réellement et comment faire des économies

L’eau et l’énergie forment un poste important du budget annuel. Une douche chaude par jour coûte jusqu’à 450€/an/personne ! On a passé en revue les différents moyens de se laver.

Aujourd’hui, les fournisseurs d’énergie et les professionnels de l’eau et de la robinetterie regorgent d’informations et de bons plans pour faire économiser de l’énergie et du gaz. Car le poste “hygiène” d’une famille est loin d’être anecdotique : d’après des chiffres avancés par l’Ifop sur base du Centre d’information sur l’eau, les douches consomment près de 40 % de l’utilisation totale journalière en eau. Surtout qu’en Belgique, on aime plutôt les bains. Remplir une baignoire nécessite...