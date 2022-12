Fêter Noël sans se ruiner: c’est possible en se montrant inventif

Cette fin d’année semble différente et tout est plus cher. Bousculer un peu les traditions de Noël pour faire baisser stress et facture, ce n'est pas si sorcier !

A chaque fête de Noël ou de Nouvel an, c’est pareil, on se dit que cette fois, on ne va pas se mettre dans le rouge, que l’on va s’occuper des cadeaux à l’avance, qu’on planifiera en famille agrandie les repas. Et le temps passe et les...