Quand les fans rendent hommage à Eden Hazard en le transformant en roi, en empereur ou en gladiateur

Cette fonctionnalité fait suite au lancement viral de Deep Nostalgia™ en 2021 (la technologie qui donne vie aux images fixes de ses ancêtres décédés avec une animation IA). En quelques jours, elle est devenue une sensation mondiale, propulsant MyHeritage au premier rang des App Stores dans plus de 30 pays, et depuis son lancement, plus de 130 millions d’animations ont été créées.

Des photos hyperréalistes

Ce qui crée ce buzz, c’est d’abord l’hyperréalisme des photos générées par cette technologie. Et la facilité de se voir transposé en viking, dame du XIXe siècle ou pharaon. Il suffit de télécharger quelques photos différentes de soi (entre 10 et 25, préconise-t-on) ou d’une autre personne et la machine construit un modèle de cette personne dans une variété de poses et de paramètres différents des photos d’entrée d’origine. Ensuite, on a plus qu’à appliquer les différents thèmes sur ce modèle.

C’est ce qu’ont fait des fans d’Eden Hazard pour lui rendre hommage après l’annonce de sa retraite de l’équipe nationale belge. Eden viking farouche, roi nordique, empereur romain ou encore Hazard chevalier fantastique : le footballeur est un héros de tous les temps !

Eden Hazard et AI Time Machine ©© DR

Un buzz mondial

Le service est encore gratuit et permet de générer 40 images déclinées sur 5 thèmes. Par la suite un achat unique (env. 12€) permettra l’accès à 20 thèmes (160 images). Il y a des dizaines de thèmes disponibles et des nouveaux sont ajoutés tous les jours comme “star d’Hollywood dans les années 20, “rock star des années 80” ou encore “Le portrait de Klimt”.

Dès sa sortie, la communauté TikTok s’est emparée de la fonctionnalité et “le hashtag #AITimeMachine est super populaire avec déjà plus de 30 millions de vues sur TikTok”, s’enthousiasme Giovanni Ca’Zorzi de MyHeritage. Mais toutes les classes d’âge s’amusent avec cette machine à remonter le temps. Et les stars aussi, à l’image de David Guetta !

David Guetta Fbk ©© DR

AI Time Machine™ est actuellement disponible en version Desktop et via le navigateur web mobile.