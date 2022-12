Venise à l’honneur à Paris: une expo pour (re)découvrir la ville sous toutes ses facettes

Pour ceux qui connaissent déjà la ville, des cartographies interactives vous permettent des focus sur certains quartiers comme celui de l’Arsenal. Un descriptif est également donné sur les plus beaux palais de la ville.

Mais cette exposition n’est pas qu’historique et culturelle. Certes, on évoque la naissance de la ville construite sur la lagune et son âge d’or, à l’époque où la République de Venise devenue puissante grâce à son commerce maritime, notamment de sel, comptait des possessions jusqu’en Crète, mais les thématiques environnementales sont aussi évoquées avec le dispositif Mose qui, après de nombreuses controverses, évite de nombreuses journées d’inondations.

Venise et ses objectifs du développement durable, désormais que les grands paquebots de touristes ne sont plus autorisés à franchir le canal de la Giudecca. Venise et son festival du film au Lido, le plus ancien d’Europe. Venise et sa Biennale, un rendez-vous incontournable de l’art contemporain. Toutes ces facettes de la ville sont largement mises en exergue.

À l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde, la collection Al Thani présente jusqu’au 26 mars 2023 sa nouvelle exposition temporaire consacrée cette fois à Ca’d’Oro, l’un des palais de Venise les plus connus de par sa célèbre façade. Situé dans le quartier de Cannaregio, il a été construit entre 1421 et 1434 pour Marino Contarini qui était procureur. Il connaît une succession de propriétaire à partir du XVIIIe siècle. Il est racheté en 1894 par le baron Giorgio Franchetti dont la mère était une Rothschild de la branche viennoise. Il lui rend toute sa splendeur avec la reconstruction d’un escalier gothique. Il a été légué à l’État italien en 1922 pour être ouvert au public. L’exposition dont les explications de l’audio-guide sont d’une très grande qualité, présente des œuvres d’art du palais. On regrettera cependant que la scénographie n’ait pas mieux mis en exergue le bâti du palais mais seulement son contenu.

Enfin, pour les amateurs de beaux ouvrages, parution du livre-album Venise invitation privée par Servane Giol vous fait découvrir une Venise multiple avec des haltes dans des palais "secrets". L'auteure est d'ailleurs installée elle-même dans la Sérénissime dans un palazzo proche du pont de l'Académie.

Venise, invitation privée, Servane Giol, Éditions Flammarion, 2022, 304 p., 65 €