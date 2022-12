Charlotte Casiraghi à la Une de "Town&Country"

Image de différentes marques de luxe, elle est aujourd’hui la porte-parole et l’égérie de la maison Chanel avec qui la famille Grimaldi entretient une grande relation de confiance et d’amitié autrefois avec Karl Lagerfeld.

Si elle a toujours essayé de se montrer discrète sur sa vie privée, Charlotte a toujours été au centre de l’attention. Ses rares sorties publiques en famille comme lors de la fête nationale monégasque en font la Une des magazines. Mariée au producteur Dimitri Rassam, fils de l’actrice Carole Bouquet, elle a deux fils : Raphaël, né de sa relation avec l’humoriste Gad Elmaleh, et Balthasar.

Elle anime avec professionnalisme les rencontres littéraires de la rue Cambon, siège historique de Chanel car en marge des campagnes publicitaires, Charlotte Casiraghi a souhaité imposer sa griffe littéraire au sein de la maison.

Très proche de sa mère et de ses frères et sœur ainsi que de son oncle le prince Albert qui fut très présent dans son enfance, Charlotte a accompagné la semaine dernière la princesse Charlène et ses cousins Jacques et Gabriella pour l’inauguration du marché de Noël en Principauté.

Questionnée sur le regard que les autres portent sur elle, Charlotte explique à Town&Country : "Le fait que d'autres personnes puissent s'intéresser à votre vie n'est pas nécessairement quelque chose dont vous devriez être fier ou qui doit vous dépasser. À la fin, la chose la plus importante c'est ce que vous construisez personnellement et pour les autres personnes autour de vous. Il ne faut pas donner trop d'importance à ce que les gens pensent de vous. Sinon on étouffe." Une réponse tout en philosophie.