Son origine remonterait à l’Exposition universelle de 1878 à Paris, où les maîtres-verriers étaient mis à l’honneur. Cette création serait l’œuvre de Pierre Boirre, directeur de la verrerie des Lilas et inventeur des "globes panoramiques". En intégrant une scène miniature recouverte de neige dans un globe en verre, il aurait ainsi créé la première boule à neige, sa première fonction étant le presse-papier !

L'Exposition universelle de Paris accueillit plus de 52 000 artisans et industriels venus du monde entier pour présenter leurs plus belles productions. Dans un rapport, rédigé par la commission sur les œuvres en verre, la première boule à neige est ainsi décrite : "des presse-papiers de verre soufflé, emplis d'eau, montrant à l'intérieur une figurine d'homme s'abritant sous un parapluie" et que "ces boules contiennent aussi une poudre blanche qui, en retournant le presse-papier, tombe en imitant une tempête de neige."

L’Exposition universelle de Paris de 1889 voit l’inauguration de la tour Eiffel ; une réplique du monument dans une boule à neige en est alors le souvenir incontournable. La mode était lancée : de nombreux fabricants proposent de nouveaux modèles, principalement dotés de motifs religieux.

Dans les années 1930, avec le développement du tourisme et l’arrivée des premiers congés payés, des modèles représentant les stations balnéaires et autres lieux de villégiature à la mode se développent. Elles sont encore en verre mais, peu à peu, les socles lourds, initialement réalisés en céramique, marbre ou pâte de verre, sont fabriquées avec de la bakélite, matériau plus facile à travailler et permettant une reproduction plus aisée.

Jusque dans les années 50 la mode de la boule à neige ne faiblit pas : chaque ville, chaque monument, chaque évènement possède sa boule à son effigie. Le développement des matières plastiques lui confère l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. La production devient abondante et diversifiée mais de plus en plus industrialisée et mondiale au détriment d’une production locale et artisanale.

Ou à Vienne ?

Mais pour les Autrichiens, les toutes premières boules à neige ont été inventées en 1905 dans l’atelier viennois de la famille Perzy "Manufacture historique de boules à neige". À cette époque, le tout premier représentant de la dynastie tentait de fabriquer une lampe destinée aux salles d’opération. Il remplissait d’eau des boules en verre, puis les éclairait à l’aide d’une ampoule. Pour accentuer la luminosité, il y introduisit d’abord du verre pilé, puis de la semoule. En suspension dans l’eau, ces adjuvants ressemblaient à une neige virevoltante. La lampe pour bloc opératoire ne fut jamais achevée, mais un présent original était né.

Un grand classique la boule à neige du Père Noël ©D.R.

Le mystère de la neige artificielle

L'entreprise familiale viennoise fabrique toujours toutes ses boules à neige à la main. Toutefois, il y a longtemps que la semoule ne sert plus à fabriquer la neige artificielle. Pendant un temps, elle a été remplacée par un mélange de cire solide et de poudre de magnésium, mais elle ne résistait pas à la chaleur. Quel est le secret de "Dame Hiver" et de quoi est composée la neige artificielle ? Erwin Perzy petit-fils préfère garder le silence : "C'est un secret de fabrication ! Même ma fille à qui j'ai transmis l'entreprise ignore la composition exacte de cette neige."

Tout ce que l’on sait c’est que l’eau de la boule provient tout simplement du robinet.