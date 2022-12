Essai auto: voici la rarissime Mercedes C-111

En 1886, l’inventeur allemand Gottlieb Daimler améliore le moteur à combustion interne avec l’aide de Wilhelm Maybach dans la ville de Cannstatt près de Stuttgart, puis fonde en 1910 la société "Daimler-Motoren-Gesellschaft" (DMG) avec son fils Paul Daimler en produisant principalement des moteurs.

En 1902, Emil Jellinek, important concessionnaire automobile de Nice, dépose et protège légalement et officiellement, la marque commerciale "Mercedes", du prénom de sa fille alors âgée de 13 ans, et signe un "contrat d’exclusivité commerciale" pour les automobiles DMG. Il fait légalement modifier son nom en "Emil Jellinek-Mercedes".

En 1905, âgé de 52 ans, Emil Jellinek-Mercedes - par ailleurs consul honoraire du Mexique à Nice et consul honoraire de l’empire austro-hongrois à Monaco - se retire du monde des affaires. Il fait cession à Paul Daimler de ses droits de vente exclusifs dans le monde et de la marque "Mercedes", vend ses actions puis se retire de son poste du conseil d’administration de DMG en 1908.

En 1909, Paul Daimler dessine et dépose la célèbre étoile à trois pointes pour représenter les trois voies que son père Gottlieb avait choisies pour ses moteurs : terre, mer et air, emblème de toutes ses voitures à partir de 1911.

En 1924, Carl Benz et Paul Daimler mettent leurs intérêts en commun. Les deux entreprises vont fusionner en 1926 et devenir la firme "Daimler-Benz AG" sous marque commerciale "Mercedes-Benz", un mythe vient de naître.

Un des seize prototypes de la Mercedes C-111 est actuellement exposé temporairement à Autoworld.

La futuriste Mercedes C-111 objet de toutes les convoitises

Cette voiture de rêve, qui est avant tout un véhicule expérimental, laboratoire sur roue équipée d’un moteur rotatif Wankel, est dévoilée au Salon de l’automobile de Francfort en septembre 1969 puis au Salon international de l’automobile de Bruxelles en janvier 1970 tel un véhicule emblématique futuriste objet de toutes les convoitises, mais non commercialisé. La C-111 n’avait pas seulement été conçue avec une forme futuriste. Il s’agit également du premier véhicule au monde entièrement conçu sur ordinateur.

Les passionnés de fastueuses voitures de sport étaient prêts à payer des sommes considérables pour acheter une C-111. Ainsi, à Londres en 1969, un passionné d’automobile a proposé de payer jusqu’à un demi-million de marks allemands. Des chèques en blanc ont même été envoyés à Stuttgart au cours des mois suivants. Cependant, la marque a toujours spécifié que ce véhicule expérimental n’était pas à vendre.

Côté carrosserie, en plus de son aérodynamisme très poussé, ce coupé expérimental se distingue par ses phares occultables et ses portes papillon ou en ailes de mouette qui s’ouvrent vers le haut du toit.

La plus grande qualité de la Mercedes-Benz C-111 réside dans cette remarquable fusion des vertus d’une voiture de course et des exigences d’une grande routière, un prototype avant-gardiste qui restera une voiture expérimentale produite à seize exemplaires seulement, dont un à admirer actuellement au Musée bruxellois "Autoworld", dans le cadre de l’exposition "Supercars 2" qui se tient jusqu’au 29 janvier 2023.

À défaut d’acquérir la vraie, qui ne se vend toujours pas, on peut se rabattre sur la miniature rouge 224 de Dinky Toys Angleterre, produite dès 1970 au 1/43e, un très beau modèle qui vaut toujours une centaine d’euros en excellent état.