La petite reine se met en vitrine à Singapour

Alors que les Mondiaux de cyclisme auront par exemple lieu au Rwanda en 2025, différentes courses sont organisées en Asie avec l'objectif d'y développer la pratique du vélo. C'est le cas à Singapour, cette cité-insulaire située au Sud de la Malaisie. Ce centre financier mondial a accueilli pour la première fois le Critérium de Singapour organisé par ASO, l'organisateur du Tour de France. Pour attirer les regards du monde entier, les meilleurs cyclistes professionnels ont été invités avec parmi eux Jonas Vingegaard, Mark Cavendish ou encore Alejandro Valverde. "C'est très bien d'organiser des événements comme ceux-là, explique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France et l'une des têtes d'affiche de la course. J'ai pu ressentir à Singapour l'enthousiasme des gens qui découvrent le vélo. Ces événements sont importants pour faire grandir notre sport dans le monde entier. J'espère que ce genre de manifestations va inspirer des gamins et que certains auront envie de se lancer dans ce sport en voyant passer des stars du Tour de France dans leur ville. L'Asie reste un continent où le cyclisme peut progresser."

La chaleur comme ennemie

Si une nette progression peut encore être faite, les vélos sont déjà de plus en plus présents dans la ville de Singapour. De nombreuses pistes cyclables ont été aménagées ces dernières années, comme près de la baie de Singapour, pour permettre aux cyclistes de réaliser leurs trajets quotidiens. En dehors de la ville, de nombreux Singapouriens roulent assez aisément loin du brouhaha du centre. Mais dans l’hypercentre, certains freins existent toutefois à la pratique de ce sport. À commencer par la densité routière qui amène du danger pour les cyclistes. La météo n’est pas non plus propice à une pratique du vélo au quotidien : le climat à Singapour est de type équatorial avec de grosses chaleurs, le mercure atteignant souvent les 30 degrés, et avec une grande humidité tout au long de l’année.

Malgré la longueur assez faible du parcours du Critérium qui s’étend sur une septantaine de kilomètres via des boucles de trois kilomètres réalisées dans la ville, les coureurs ont d’ailleurs énormément souffert de la chaleur. Le rythme assez faible de la course leur a toutefois permis d’admirer les différents points d’intérêt de Singapour en passant par la Marina Bay, l’Esplanade ou encore le Parc du Mémorial de la guerre et le bâtiment abritant la galerie nationale.

La veille, certains ont même pu se balader dans le quartier chinois à l'aide de cyclo-pousse tout en sirotant un café froid bien caractéristique de Singapour. "Je ne suis jamais venu à Singapour mais la ville est très belle, commentait Sepp Kuss, coéquipier de Jonas Vingegaard, vainqueur du dernier Tour de France et du Critérium de Singapour. On sent qu'il y a une atmosphère de business avec les nombreux grands immeubles mais j'ai aussi pu voir que les gens donnent une réelle importance au sport. J'ai pris le temps de visiter la ville grâce à ma femme qui avait fait une liste des choses à voir (sourire)."

Retour l’année prochaine

Reste à voir quel impact aura l’organisation d’événements comme ce Critérium sur la pratique du vélo mais aussi sur l’attractivité de Singapour sur le plus long terme. La ville reste un lieu de passage et une escale rapidement réalisée pour les voyageurs européens qui ne quittent pas toujours l’aéroport. Très moderne et parfois dans la démesure, cette ville a toutefois ce qu’il faut pour attirer les visiteurs à la recherche d’un dépaysement total le temps de deux ou trois journées. Quoi qu’il arrive, le Critérium sera organisé une deuxième fois l’année prochaine avec plusieurs grands coureurs de renom qui viendront à nouveau promouvoir la petite reine à Singapour. Avec un engouement qui sera certainement encore plus grand que lors de la première édition…

5 bonnes raisons de venir à Singapour

La Balade à la Marina

C'est certainement l'une des plus belles expériences à faire à Singapour, encore plus une fois la nuit tombée. Se promener tout autour de la Marina, sur une distance d'environ trois kilomètres, permet de se plonger dans ce qui fait la beauté de cette cité-État insulaire. Après avoir profité de la vue sur la baie et celle sur les impressionnants immeubles qui l'entourent, il sera possible de s'arrêter à différents bars pour se rafraîchir mais aussi d'écouter de la musique grâce à des concerts gratuits organisés en extérieur.

Les Jardins de la Baie

En s'éloignant un tout petit peu de la promenade autour de la Baie, on tombe rapidement sur le parc le plus connu de Singapour. Sorte de symboles de la ville, ces Jardins abritent sur plus de 100 hectares les plus hautes cascades du monde et une grande serre en verre. Les dix-huit grands arbres de cinquante mètres de haut sont tout aussi impressionnants et sont le cœur de ces Jardins d'autant plus attirants le soir.

L’altitude bar

En montant au 63e étage de l'immeuble "One Raffles Place", le visiteur arrivera sur la terrasse la plus haute de Singapour. C'est là que l'Altitude Bar accueille les personnes voulant prendre un verre ou voulant faire la fête toute la nuit. Le panorama est hallucinant avec une vue à 360 degrés sur la ville.

Le Parc Merlion

Mi-poisson, mi-lion, Merlion est le symbole de Singapour. Il se trouve dans le parc portant son nom, le long de la baie. L’une des statues de près de neuf mètres de haut, qui recrache de l’eau dans la baie, est très prisée par les touristes. Comme c’est souvent le cas à Singapour, cet endroit est encore plus beau une fois la nuit tombée.

L’île de Sentosa

À quinze minutes en voiture de la Baie, Sentosa accueille les visiteurs recherchant un peu de calme. En plus de son grand golf, cette île propose plusieurs plages de sable fin sur lesquelles il vous sera possible de siroter un cocktail avec une vue imprenable.

Comment venir à singapour

En avion :

Départ de Brussels Airport avec une escale dans

l’une des villes européennes faisant le vol jusqu’à Singapour (Francfort, Munich, Helsinki,…). Durée du vol d’environ douze heures jusqu’à l’aéroport Changi situé à une vingtaine de kilomètres du centre de Singapour.

Se renseigner

Singapour www.visitsingapore.com