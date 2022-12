Leonor et Sofia d’Espagne : les sœurs complices

Mariés en mai 2004, Felipe et Letizia d’Espagne deviennent parents pour la première fois le 31 octobre 2005 avec la naissance de l’infante Leonor. Contrairement aux monarchies européennes, sauf le Liechtenstein et Monaco, en Espagne un héritier mâle passe toujours avant sa sœur. Leonor est donc héritière à ce moment-là en second derrière son père. L’annonce de l’attente d’un nouvel heureux événement peut changer la donne pour la jeune princesse en cas de naissance d’un prince. Le gouvernement s’en mêle aussi, se penchant sur l’éventualité d’une modification de la Constitution pour instaurer un ordre de primogéniture. Felipe et Letizia d’Espagne communiquent alors le sexe du bébé qui sera une seconde fille. L’affaire reste donc en statu quo pour le futur dynastique de Leonor car après deux grossesses difficiles et deux césariennes, Letizia d’Espagne n’aura plus d’autre enfant.

Dix-huit mois séparent Leonor et Sofia qui sont presque élevées comme des jumelles. Longtemps, elles porteront les mêmes tenues avant que chacune d’entre elles n’affiche ses propres goûts vestimentaires. L’aînée est rapidement consciente de ses devoirs futurs mais Sofia est toujours étroitement associée aux apparitions officielles. La connivence entre elle est bien réelle. Lorsque Leonor devenue princesse des Asturies suite à la montée sur le trône de son père Felipe, prend de plus en plus souvent la parole en public, sa sœur Sofia est la première à l’encourager et la féliciter. La jalousie ne semble pas être de mise dans la relation entre les deux sœurs. Sofia semble d’ailleurs plus spontanée et naturelle que sa sœur plus corsetée en raison de son statut d’héritière. Le départ de Leonor vers le pays de Galles fut un moment d’intense émotion entre les deux sœurs.

La princesse des Asturies est actuellement de retour au pays pour les fêtes de fin d’année. Une période que Leonor et Sofia mettront sûrement à profit pour des activités de jeunes filles avec leurs amis. Lorsque l’on regarde les familles royales européennes, des binômes complices comme celui de Leonor et Sofia, existent bel et bien. La reine Elizabeth put toujours s’appuyer sur sa sœur la princesse Margaret qui fut son plus fidèle soutien. La reine appelait tous les jours sa sœur. En 2002, elle perdit en l’espace de six semaines la princesse Margaret et sa mère Queen Mum.

Lorsqu’elle était souveraine, Beatrix des Pays-Bas pouvait pleinement compter sur sa sœur la princesse Margriet qui la secondait alors que Willem-Alexander était encore mineur et que son époux le prince Claus était soigné et écarté de la vie publique en raison de sa dépression. Aujourd’hui, au Danemark, alors que l’unité familiale a volé en éclats entre la reine Margrethe et son fils cadet le prince Joachim suite à la décision de retirer les titres princiers aux quatre enfants de ce dernier, la souveraine passera Noël avec sa sœur la princesse Benedikte qui continue à assumer de nombreux engagements officiels pour le compte de la Cour et qui est encore plus présente au Danemark depuis le décès en 2017 de son époux le prince Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg avec qui elle vivait en Allemagne.

Des fêtes donc en famille à nouveau réunie pour Leonor et Sofia mais une soirée de la Saint-Sylvestre qui sera écourtée en raison du départ de l’avion militaire du roi Felipe à 02 h le 1 janvier de la base militaire de Torrejon pour se rendre à Brasilia à l’investiture du président brésilien Lula.