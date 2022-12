La tradition d’accrocher des boules au sapin de Noël ne date que de la fin du XIXe siècle. Jadis, notamment au Moyen Âge, les sapins, qui figuraient le plus souvent sur le parvis des églises, étaient décorés de pommes, parfois de pâtisseries. Jusqu’au jour où, dans les Vosges, on se retrouva à court de pommes.

Nous sommes en 1858 et une grande sécheresse avait privé de pommes cette région de France. À l’approche de Noël, les paysans locaux constatèrent qu’ils n’avaient pas assez de pommes pour décorer les sapins. C’est alors qu’un souffleur de verre de Goetzenbrück, un village de la Moselle à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, eut l’idée de fabriquer des petites boules en verre de la forme d’une pomme. La boule de Noël venait de naître…

Fondée en 1721, la verrerie de Goetzenbrück était particulièrement cotée notamment pour la fabrication des verres bombés pour les lunettes et les montres. Les boules de Noël lorraines acquirent rapidement une grande réputation et, dès 1920, l’usine se spécialisa définitivement dans la fabrication des boules mettant quelque peu en retrait ses autres produits. Tout marcha comme sur des roulettes jusqu’en 1964 lorsque la boule en plastique, moins chère et plus résistante, eut raison de la boule en verre. Et l’usine cessa sa production. Mais trente-quatre ans plus tard, des verriers implantés au cœur du parc naturel régional des Vosges, décidèrent de relancer la production des boules en verre en misant sur l’originalité et un nouveau design qui constituaient l’attrait de leur nouvelle collection. Toujours soufflées à la bouche, ces boules reconquirent une partie du marché, malgré un prix supérieur aux boules en matière plastique. De nos jours, la boule en verre rivalise avec sa sœur en plastique.

Aujourd’hui, certaines boules de Noël sont de véritables petits chefs-d’œuvre. Et elles coûtent parfois cher, notamment cette boule millésimée, non pas en verre mais en métal argenté, de l’orfèvrerie parisienne Christofle, vendue au prix de 150 € ! Ce n’est rien à côté de la boule de Noël la plus chère au monde. Elle a été vendue en 2009 au prix de 92 000 € par le bijoutier anglais Mark Hussey. Un véritable bijou : elle est réalisée en or 18 carats avec une incrustation de pas moins de 1500 diamants… Deux anneaux comportant 188 rubis l’encerclent. L’incrustation des pierres a demandé 130 heures de travail. À ce prix-là, à moins d’être milliardaire, il est difficile d’en accrocher une à chaque branche du sapin…

Revenons les pieds sur terre. Si une boule en verre de grande production se vend aux alentours de 2 ou 3 € pièce, une boîte de 25 boules en verre, peintes à la main, vous coûtera un peu moins de 200 €. Et en plastique, on peut dénicher des lots de 50 boules à 20 € le lot ! Clairement, aujourd’hui, on peut décorer son sapin à tous les prix. Alors, pourquoi s’en priver.