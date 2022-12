Les vélos en bois, c’est sympa

Pour ceux qui ne souhaitent pas trop forcer, il y a la marque autrichienne My Esel qui, depuis une petite année, propose des vélos en bois avec une assistance électrique. Un look moins peaufiné que nos Zafi nationaux, mais qui reste très design. C’est dans un esprit un peu plus industriel que sont développés ces vélos. Une gamme qui prose des vélos urbain non suspendus et d’autres plus VTT ou tout chemin qui sont suspendus à l’avant. Côté autonomie, on est dans une norme standard qui oscille entre 70 et 130 km et possède une puissance de 60 Nm. Le prix reste très raisonnable pour un cadre en bois (frêne et bouleau) avec une belle finition. Pour les plus musclés, le Zafi reste leader. Côté électrique, un My Esel, sera un très bon partenaire. Quoi qu’il en soit, les deux marques proposent des modèles qui sortent des sentiers battus.

www.zaficycles.be avec des gravels qui sont aux alentours de 4500 € en entrée de gamme. www.my-esel.com les modèles urbains sont environ à 2990 € et pour le E-VTT cela monte jusqu'à 4650 €.

Ca roule pour noël

Superbe initiative à San Sebastian en Espagne. La ville, qui a été nommée capitale européenne de Noël, a souhaité promouvoir une énergie plus propre pour l’illumination de son sapin. L’idée proposée par la mairie est de faire pédaler les habitants pour faire scintiller le sapin de Noël. Ce sont quinze vélos qui sont à disposition des passants qui le souhaitent. L’objectif est de parcourir 50 000 kilomètres. L’équivalent de 12 000 € qui, en plus, serviront à une bonne cause puisque la totalité de la somme est destinée à un programme de prise en charge d’enfants de rue à Mexico. D’ici au 7 janvier, ce sont 277 kilowatts qui seront générés à la force du mollet. Une belle idée pour joindre l’utile à l’agréable en ces fêtes de fin d’année !