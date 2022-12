Livre "Les Cartier" : un ouvrage qui contient une riche iconographie des créations au fil des ans

Membre de la sixième génération, Francesca Cartier Brickell a souhaité raconter cette saga familiale en l’enrichissant d’échanges qu’elle avait eus avec son grand-père, de la découverte de lettres dans une malle mais surtout en marchant dans les pas de ses ancêtres et en retournant en Inde dans les palais des maharadjas où Jacques Cartier avait séjourné, dans les mines de saphirs du Sri Lanka, dans les bazars du Moyen-Orient mais aussi à Londres, New York et Paris où la maison joaillière avait ses trois implantations.

C’est en 1847 que la maison Cartier voit le jour. Il s’agit alors d’une bijouterie artisanale mais les trois petits-fils du fondateur lui donnent une autre envergure. Louis reprend la boutique parisienne de la rue de la Paix, Pierre s’installe à la 5e avenue à New York et Jacques, fin connaisseur en gemmologie, s’établit à Londres pour être au plus près de la Cour à l’époque de l’empire britannique. C’est la naissance du style Cartier dont le roi Edward VII dira qu’il est le joaillier des rois et le roi des joailliers. La devise des trois frères ? Ne jamais copier, toujours créer.

Parmi les clients fidèles de Cartier, on retrouve la grande-duchesse Vladimir de Russie, la princesse Grace de Monaco, la famille royale britannique dont la reine Mary et la reine Elizabeth II, la princesse de Réthy, la duchesse de Windsor et le maharadja de Patiala. L’auteure décrit justement la rencontre entre le maharadja de Patiala et Paul Muffat, un employé de la maison Cartier. Le prince indien est descendu à l’hôtel Claridge à Paris avec un imposant coffre de pierres précieuses qu’il souhaite faire monter de manière plus moderne. Après trois ans de travail, les parures plus somptueuses les unes que les autres sont présentées au prince dont le célèbre collier dit du maharadja de Patiala. Il se composait de 2 930 diamants, monté sur platine et rehaussé de rubis birmans. Au centre, le diamant jaune de De Beers de la taille d’une balle de golf… En 1948, il manque à l’inventaire du trésor royal de Patiala. Le diamant refait surface lors d’une vente en 1982 et une partie du collier est retrouvée chez un antiquaire à Londres. Cartier en a réalisé une réplique.

Des pièces spécialement créées pour le client mais aussi des collections comme celle des panthères qui avait conquis la duchesse de Windsor. La reine Elisabeth, épouse du roi Albert I, possédait un imposant diadème qui fut vendu par ses héritiers et qui fait désormais partie de la collection Cartier. Catherine Middleton coiffa pour son mariage le diadème Halo de Cartier qui fut auparavant la propriété de la reine mère.

Tout cet agréable récit nous plonge aussi dans une époque révolue avec de riches héritières américaines comme Barbara Hutton ou Marjorie Merriwealther Post. Un style Cartier avec en toile de fond un monde qui évolue, où il faut sans cesse s’adapter. La maison fut vendue en 1974.

L’ouvrage contient une riche iconographie des créations au fil des ans, portées par altesses et milliardaires américaines. Cette partie, c’est l’histoire de Cartier comme on la connaît dans les grandes lignes. La richesse de ce livre, c’est qu’il vous fera pénétrer dans une véritable affaire de famille aussi bien d’un point de vue créatif qu’affectif. La fin du voyage se passe au cimetière des Gonards près de Versailles où se dresse le caveau des Cartier. Sachant qu’il s’agissait d’une course contre la montre pour pouvoir encore rencontrer des personnalités qui avaient côtoyé ses aïeuls, Francesca Cartier Brickell a consacré plus de dix ans de travaux, recherches et rédaction à cet ouvrage empreint de la magie Cartier.

"Les Cartier", Francesca Cartier Brickell, 5 Continents-Les Arènes, 2022, 608 p.