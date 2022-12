Seeiso du Lesotho , l’ami fidèle du prince Harry

Le Lesotho compte un pourcentage très important de séropositivité (23 %) surtout chez les enfants. En 2019, l’espérance de vie était de 54 ans, ce qui est l’une des plus basses au monde.

À la faveur de son séjour dans le petit royaume, le prince Harry tisse des liens d’amitié avec le prince Seeiso de 18 ans son aîné. Tous deux ont eu la douleur de perdre leur mère. La princesse Diana à l’âge de 36 ans en 1997 et la reine Mamohato Bereng Seeiso en 2003 à l’âge de 62 ans des suites d’une crise cardiaque.

Ensemble, ils décident de créer la fondation Sentebale qui veut dire "Ne m’oublie pas" et qui vient en aide aux enfants et jeunes en situation de précarité sociale, ainsi qu’aux orphelins et enfants malades du Sida. Régulièrement, ils organisent des tournois de polo pour lever des fonds. En 2016, un grand concert caritatif s’était tenu dans les jardins de Kensington Palace à Londres.

Père de trois enfants, marié depuis 2003 avec Machaka Makara devenue princesse Mabereng, il a été Haut Commissaire au Lesotho à Londres de 2015 à 2017.

Le 19 mai 2018, il est le seul membre d’une famille royale étrangère a assisté au mariage religieux du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle Saint George du château de Windsor.

Comme l’explique le prince Seeiso, le prince Harry met un point d’honneur à revenir au moins une fois par an au Lesotho pour s’informer sur le terrain de l’évolution des programmes soutenus par la Fondation "Sentebale". C’est aussi l’occasion pour le duc de Sussex de revoir de jeunes enfants avec qui il garde le contact de visite en visite.