Un concept qui révolutionnera le vélo

C'est un concept qui ne verra peut-être jamais le jour. Néanmoins il est tellement original que nous ne pouvions passer à côté. "L'infinity beach and city cruiser est propulsé par une construction révolutionnaire de chaîne à clip mono-pneu qui forme automatiquement une jante temporaire dans la zone des roues et une courroie de transmission bosselée dans la zone intérieure. Ce système est propulsé par une roue centrale qui reçoit sa force par une manivelle sur une chaîne courte et une boîte de vitesses à 8 rapports", explique Stephan Henrich, designer en robotik, architecte et concepteur de cet engin au look incroyable. Un objet du futur qui déjà en 2009, recevait un prix d'innovation à Taïwan.