Votre shopping des fêtes à deux pas de la frontière

Et si nous vous donnions une solution pour effectuer votre shopping de Noël dans un endroit accueillant, dans une ambiance festive, et où vous pouvez (ce n’est pas négligeable en ces temps délicats…) réaliser de belles affaires. Toutes les boutiques dans un village dédié au shopping et à la balade en famille ou en couples : le Designer Outlet Roosendaal. Où est-ce ? À 45 minutes d’Anvers juste après la frontière avec les Pays-Bas.

Une grande roue, illuminée dès la tombée de la nuit, sert de point de repère visuel. Un grand parking (seulement trois euros pour la journée !) pour vous faciliter la vie. Dès le premier coup d’œil, le nombre de plaques d’immatriculation belges ne trompe pas : l’endroit est prisé. À peine une petite rangée d’escaliers et vous débarquez dans des allées qui accueillent 93 boutiques. Avec une gamme élargie qui va du prêt-à-porter aux articles de décoration, de la beauté et du sport. Tout pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Au-delà d’une ambiance féerique spécifique à cette période de l’année (l’immense sapin et les décorations de Noël ont déjà été installés depuis plusieurs semaines), le Designer Outlet Roosendaal possède un atout qui fait mouche à tous les coups : les prix ! Des grandes marques comme Karl Lagerfeld, Essentiel Antwerp ou encore Calvin Klein à des étiquettes qui flirtent parfois avec les moins 70 %. De quoi effectuer ses achats de cadeaux sans (trop) dépenser. Chaque année, de nouvelles enseignes décident de rejoindre l’outlet de Roosendaal. Depuis le mois d’octobre, la marque US Nike a implanté son Nike Store au cœur du village. Avec tous les produits de la gamme à des prix rikikis. Plusieurs établissements horeca permettent aux visiteurs de faire une pause. Pour manger, pour se réchauffer, pour s’offrir une crêpe ou une gaufre. Avec une sélection de restaurants qui misent sur la qualité et même des plats locaux (un exemple parmi tant d’autres : le Bar Bistro Bonton situé à deux pas du point information).

Avantage non négligeable pour profiter pleinement de la journée, les heures d’ouverture offrent de larges plages : du lundi au jeudi de 10 à 18 heures, le vendredi-samedi et dimanche de 10 à 20 heures.

Et si vous alliez l’utile à l’agréable en programmant, par exemple, une escapade d’un petit week-end dans la région. Suivez le guide. Jetez un œil sur la pittoresque ville de Roosendaal mais, surtout, piquez une pointe d’une vingtaine de kilomètres jusqu’à Breda. Cité où des remparts encerclent en partie le centre-ville. Des rues piétonnes et pavées où des commerces fleurissent. Grimper en haut de la Grote Kerk pour admirer le panorama.

En cette époque pré fêtes, cette cité où l’art se pointe à tous les coins de rue notamment avec de splendides fresques murales s’est parée de décorations et de lumière. La rivière (il y a toujours de l’eau quelque part aux Pays-Bas) donne un cachet un peu amstellodamois et offre (durant les beaux jours…) la possibilité d’y faire de la barque.

Durant l’hiver, les terrasses des (nombreux) cafés vous tendent les bras.

Infos pratiques

Adresse :

McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal

Rosada 70

4703 Roosendaal

Pays-Bas

www.designeroutletroosendaal.nl

Comment venir :

En voiture. À 1 h 20 de Bruxelles via l'autoroute A12 et Anvers. Prendre ensuite la A4 jusqu'à Roosendaal (fléchages routiers).

Où loger :

Hôtel Central

Stationsplein, 9

4702 Roosendaal

www.hotelcentral.nl

Hôtel au cœur de la ville. Idéal pour une balade à pied. Chambres neuves et plutôt spacieuses. Fournisseur officiel de la couronne néerlandaise.

Où manger :

Et Wifi

www.hooihuis.nl

À deux pas (réellement 10-15 minutes à pied) du Designer Ourlet Roosendael, une belle adresse avec une carte particulièrement fournie. Un conseil : piocher dans les plats en mode tapas. Belle carte de vins et bières au fût. Belle terrasse d'été.