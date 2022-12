Bien qu’ayant dépassé largement l’âge de la retraite, elle continue à honorer chaque année toute une série d’engagements officiels comme son frère aîné Edward, duc de Kent, âgé de 87 ans. Ils sont désormais les deux membres les plus âgés de la famille royale dont ils sont issus, tandis que la doyenne est Katharine, l’épouse séparée du duc de Kent qui fêtera ses 90 ans en février prochain.

Jusque dans les années 80 avec l’arrivée de lady Diana Spencer et de Sarah Ferguson, la princesse Alexandra de Kent était bien connue du grand public car les Windsor étaient alors un clan plus restreint.

Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel est née à Londres. Elle est le deuxième enfant du prince George, duc de Kent, quatrième fils du roi George V, et de la ravissante princesse Marina de Grèce et de Danemark. Tous deux forment le couple le plus glamour de la famille royale britannique. Bien que l’on ait glosé sur les aventures extraconjugales du duc de Kent et de ses relations avec d’autres hommes, George et Marina de Kent formèrent de 1934 à 1942 un couple très uni. Le duc qui était resté proche de son frère l’ex-roi Edward VIII qui avait abdiqué en 1936, projetant le père de la future Elizabeth II sur le trône, perdit la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale dans l’accident de son avion à Caithness. Cette mort a longtemps suscité la controverse, un attentat fut parfois évoqué.

La mort du duc de Kent fut une tragédie familiale. Il laissait une veuve de 35 ans et trois enfants âgés de 6 ans, 5 ans et 6 semaines. Leur situation financière devient aussi difficile. Elizabeth II confie à sa cousine de 10 ans sa cadette progressivement des missions aux quatre coins du Commonwealth, faisant d’elle un membre très actif de la famille.

Le 23 avril 1963, elle épouse en l’abbaye de Westminster Sir Angus Ogilvy (1928-2004), deuxième fils du 12e comte d’Airlie et petit-fils du 3e comte de Leicester. C’est une union qui ne comble pas la princesse Marina, mère d’Alexandra, qui visait des prétendants plus importants en termes de rang. Angus Ogilvy décline l’anoblissement que lui propose Elizabeth II. Sa famille a toujours été proche des Windsor puisque sa grand-mère fut dame de compagnie de la reine Mary et son père servit comme lord-chambellan sous le règne de George V.

Angus Ogilvy est actif dans le domaine de l’immobilier. Deux enfants voient le jour : James (§1964) et Marina (1966). Cette dernière est à l’origine d’un énorme scandale pour l’époque. En 1990, elle s’amourache d’un photographe Paul Mowatt. Enceinte, elle fait des déclarations tapageuses à la presse, affirmant que sa mère la princesse Alexandra lui a conseillé d’avorter. C’est un drame et une honte pour la princesse de Kent qui a toujours mené une vie privée d’une grande discrétion. Le mariage est célébré. Marina arrive au bras de son père portant une robe en velours noir, une capeline noire et un boléro rouge. Aucun membre de la famille royal n’a fait le déplacement.

Sir Angus Ogilvy s’éteint des suites d’un cancer de la gorge en 2004. Il avait eu le temps de connaître ses quatre petits-enfants : Flora et Alexander Ogilvy, Zenouska et Christian Mowatt.

La princesse Alexandra parraine encore à ce jour plus d’une centaine d’associations allant de l’association nationale de lutte contre l’Alzheimer, à la santé mentale, en passant par les chiens guides et le chœur de l’orchestre philharmonique de Londres sans oublier différents régiments militaires. La princesse a hérité de l’élégance et du style de sa mère la princesse Marina. Ces dernières années après avoir connu des problèmes de santé et l’âge faisant, Alexandra de Kent n’est pas sans rappeler Miss Marple, l’héroïne d’Agatha Christie, un pur jus British !