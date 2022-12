Prince Louis Napoléon : un héritier pour la Maison impériale

Hortense de Beauharnais, fille de l’impératrice Joséphine, épousa Louis Bonaparte, roi de Hollande, frère de Napoléon Ier. Ils sont les parents de Napoléon III. Celui-ci épousa Eugénie de Montijo avec qui il eut un fils unique. Il périt en mission militaire en Afrique du Sud après la chute du Second Empire.

La continuité dynastique de la famille impériale se poursuit par la lignée de Joseph, roi de Westphalie, un autre frère de Napoléon Ier. Son petit-fils le prince Victor Napoléon (1862-1926) épousa en 1910 la princesse Clémentine de Belgique, fille du roi Léopold II. Ce dernier était farouchement opposé à une alliance avec les Bonaparte pour ne pas contrarier le voisin français. Clémentine dut donc attendre la mort de son père en 1909 pour pouvoir se marier.

Le couple qui résidait à Bruxelles, eut deux enfants dont Louis Napoléon en 1914. Il est le grand-père de Jean-Christophe qui devint chef de la maison impériale à son décès en 1997. Son père Charles Napoléon ayant été écarté de la succession après son divorce de la princesse Beatrice de Bourbon-Deux-Siciles.

Le prince Jean-Christophe est né à Saint-Raphaël en 1986. Il est ainsi apparenté à la fois aux deux empereurs français, à travers Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie et frère de Napoléon Ier, par son père, et aux rois de France dont Henri IV et Louis XIV par sa mère, mais aussi à la plupart des familles royales européennes. Le prince Napoléon est diplômé d’HEC Paris, de l’Université d’Harvard et travaille à la City à Londres.

En octobre 2019, le prince Jean-Christophe a épousé aux Invalides la comtesse Olympia von und zu Arco-Zinneberg, fille du comte Riprand von und zu Arco-Zinneberg et de l’archiduchesse Maria-Beatrice d’Autriche-Este, sœur du prince Lorenz de Belgique. La comtesse est ainsi l’arrière-petite-fille du dernier empereur d’Autriche, Charles Ier et l’arrière-petite-nièce de l’impératrice Marie-Louise, seconde femme de Napoléon Ier.

La princesse Olympia est une cousine d’Amedeo, Maria Laura, Joachim, Luisa Maria et Laetitia Maria de Belgique dont elle est très proche. Elle était l’une des personnes choisies par la princesse Maria Laura lors de son mariage en septembre dernier en la cathédrale des Saints Michel et Gudule pour porter sa longue traîne.

La Princesse Napoléon a étudié aux États-Unis. Elle est diplômée en sciences politiques de l’Université de Yale et en histoire de l’art de l’Université de Columbia. Elle travaille aujourd’hui à Londres, comme créatrice et conservatrice en chef d’une collection de photographies. Le couple princier a été sur le devant de la scène en 2021 pour les commémorations des 200 ans de la morte de l’empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène.

Le bébé qui assure ainsi la continuité de la famille impériale a été prénommé Louis Charles Riprand Victor Jérôme Marie Napoléon.