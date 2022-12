Si vous ne l'avez pas encore vue, embarquez sans attendre à Liège-Guillemins où se déroule encore jusqu'au 8 janvier l'exposition "I love Japan". En ces derniers jours d'ouverture, les pokémon sont mis à l'honneur. Les enfants, et les grands aussi, partiront à la recherche des pokémon cachés tout au long de l'exposition et devront résoudre des énigmes pour tenter de gagner un lot de produits à leur effigie d'une valeur de 500 €. Mais l'exposition concoctée par Europaexpo offre un aperçu général du pays du soleil levant, de ses traditions ancestrales, comme la cérémonie du thé ou ses différentes philosophies et religions, comme ses aspects ultramodernes, comme les mangas ou les hôtels capsules.

Au Grand Hornu, Au charbon ! Pour un design post-carbone est la première exposition organisée au Cid autour de ce combustible qui provoqua un tournant irréversible lors de la Révolution industrielle. Aujourd'hui le charbon (longtemps extrait sur ce site et dans les environs) reste la seconde ressource énergétique de l'humanité après le pétrole, la première source d'électricité, et sa combustion est responsable d'une grande partie des émissions de CO2 sur la planète. Il est source de pollution, et de grande inquiétude d'une part, mais aussi d'espoir quand il entre comme élément de design.

À Mons, le Bam, le musée des Beaux-Arts, ne manque pas d'atouts charmes jusqu'au 8 janvier avec d'une part la grande exposition consacrée à Joan Miró. L'essence des choses passées et présentes dans laquelle une centaine d'œuvres faussement naïves (peintures, gouaches, dessins, céramiques, sculptures, objets personnels…) dressent un panorama complet du travail de l'artiste catalan. Quant aux œuvres de l'exposition permanente du Bam, elles sont mises en dialogue poétique avec celles de Xavier Noiret-Thomé à l'occasion de l'exposition Le Voyageur et son ombre.

À La Hulpe, c'est le 15 janvier que prendra fin à la Fondation Folon l'accrochage consacré à l'univers aussi poétique que drôle de Jean-Jacques Sempé, disparu en août dernier. Pas moins de 120 dessins originaux au trait teinté d'aquarelle sont à découvrir, dont les plus anciens remontent à sa collaboration avec Le Moustique pour lequel il réalisera 60 dessins de Une de 1952 à 1958. Ses illustrations pour Le Petit Nicolas et ses innombrables couvertures pour le New Yorker lui ont permis d'affiner un univers absurde, cruel ou malicieux.

Le musée de la Photographie, à Charleroi, propose pas moins de cinq expositions jusqu'au 22 janvier : Area 51, Nevada, USA, film d'Annabelle Amoros qui explore les alentours d'une zone militaire hyperprotégée ; En attendant Saïgon, le travail photographique de Joris Degas sur la mémoire collective, la transmission et la perte de l'héritage au sein des familles d'immigrés ; Sébastien Cuvelier : Paradise City au cœur de l'Iran d'avant la chute du Shah exploré alors par son oncle et le pays d'aujourd'hui qu'il a lui-même pu observer ; Lisette Model, figure majeure de la photographie américaine qui a notamment croqué les clochards croisés dans Paris.

À Bruxelles, Toutankhamon fait l'événement à Tour et Taxis jusqu'au 8 janvier, avec plus de 1000 objets - des répliques parfaites - faisant de cette exposition la rétrospective la plus complète jamais réalisée sur le pharaon dont la tombe fut découverte voici un siècle.

On refermera la boucle, comme il se doit, au Japon avec Tokyo Art City : l'expérience interactive à 360°, à vivre jusqu'au 22 janvier au Viage qui abrite également le casino de Bruxelles.