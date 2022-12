Une église brugeoise a été transformée en “laboratoire philosophique” comme espace public de détente, de rencontre et de réflexion.

Balançoire et plan d’eau dans une église de Bruges

L’église Sainte-Madeleine (Heilige Magdalenakerk) jouxte le parc Reine Astrid au centre de Bruges, entre le Beffroi et le romantique Minnewater. Elle fut construite entre 1850 et 1853 selon un projet de l’architecte brugeois Pierre Buyck. Cet édifice, curieux et unique...