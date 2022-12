Si le soutien-gorge a toujours su emballer les seins des femmes tout en emballant le cœur des hommes, il a fallu des siècles pour que cette invention prenne forme. On vous raconte sa fabuleuse histoire.

La fabuleuse histoire du soutien-gorge : poitrine et soutif, même dessein !

C’est à Herminie Cadolle, née en 1842, il y a 180 ans, que l’on doit le tout premier modèle moderne et fonctionnel de soutien-gorge. Et bien des années plus tard, selon la légende, l'excentrique aviateur milliardaire Howard Hugues fit spécialement dessiner pour Jane Russell une version aérodynamique pour les débuts de la plantureuse dame au cinéma. C’était...