Maria Olympia de Grèce , la princesse fashion, filleule de Charles III

La princesse Maria Olympia de Grèce est née à New York en juillet 1996. Elle est le premier enfant du prince Paul de Grèce et de la milliardaire américaine Marie-Chantal Miller. Le prince Paul qui porte aussi le titre de duc de Sparte, avait un an lorsque son père le roi Constantin dut prendre le chemin de l’exil après un contre-coup d’État manqué à l’égard du régime des colonels qui fit tomber la monarchie grecque. Paul est le neveu de la reine de Danemark et de la reine Sophie d’Espagne. Il a fait ses études universitaires à Georgetown, aux États-Unis, avec son cousin, le roi Felipe d’Espagne.