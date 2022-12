Le royaume des Tonga sera l’un des premiers à franchir le cap de l’année 2023 !

La reine Salote Tupou III née en 1900, a régné de 1918 à sa mort en 1965 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pays dont les Tonga sont grandement dépendants. Mesurant 1m90, elle avait attiré tous les regards lors de sa présence au couronnement de la reine Elizabeth II à Londres en 1953. Malgré des trombes d’eau, la reine était restée d’une parfaite dignité, ce qui lui valut une grande popularité au Royaume-Uni. Elle est la première femme à avoir reçu le titre britannique de Dame grand-croix de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-George.

Son fils Taufa’ahau Tupou IV lui succède jusqu’en 2006. De son union avec Halaevalu Mata’aho ‘Ahome’e, il eut quatre enfants dont deux devinrent roi. George Tupou V fut sur le trône des Tonga de 2006 à sa mort en 2012 de manière inopinée à Hong Kong. Son règne fut assez chahuté car la population lui reprochait son caractère trop britannique. Il parlait d’ailleurs huit langues. Suite à des émeutes concernant le repos dominical obligatoire que le souverain entendait contourner, il demanda d’initiative que ses pouvoirs royaux soient restreints, s’appuyant désormais sur le Premier ministre et le parlement.

Sans héritier direct, c’est son frère cadet Tupou VI qui lui a succédé. Lors du décès de son frère, il était Haut-commissaire tongien en Australie en poste à Canberra. Il avait aussi été Premier ministre de 2000 à 2006. Il occupa également les fonctions de ministre des Affaires étrangères de 1998 à 2004. Marié à une cousine, il a trois enfants dont deux fils.

Il y a un an, le pays a été ravagé par l’éruption du volcan Hunga Tonga qui provoqua un tsunami. Le royaume fut coupé du monde pendant plusieurs jours avant l’arrivée de l’aide logistique et humanitaire en bateau - au vu des distances -à partir de la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Aucune victime ne fut à déplorer mais les dégâts matériels étaient très importants. Le palais royal à Nuku’alofa sur l’île de Tongatapu fut balayé par une vague.