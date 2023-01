Expériences lumineuses féeriques d'hiver : où trouver la lumière en Wallonie

Dinant Lumière. Après le beau succès remporté en 2021, jette ses derniers feux jusqu'au 8 janvier 2023. Le 7 janvier, ce sera la descente aux flambeaux des 408 marches de la célèbre citadelle mosane. Le même soir, le public sera convié à assister au feu d'artifice de clôture qui sera tiré à 21h30 depuis les jardins du CPAS.

Bosquétia à Frameries. Par un soir d'hiver, la neige recouvre intégralement la place silencieuse. La nuit et le vent glacial ont eu raison des derniers promeneurs. Pourtant, Irma, une vieille dame au visage buriné par les ans marche lentement, en tirant son lourd cabas. En passant le long de la façade de l'ancien Hôtel de ville, elle caresse machinalement la petite statue d'écureuil incrustée dans la brique rouge. Elle lui donne une petite tape amicale sur la tête. Une vieille habitude, une superstition. "Bonsoir Bosquétia… et joyeux Noël !" ajoute-t-elle en continuant son chemin." Et à vous aussi ma p'tite dame !" Irma reste figée. Les statues peuvent donc prendre vie ! Elles sortent alors de leur silence pour raconter l'histoire de ce vieil Hôtel de Ville. Au bout de ce voyage merveilleux entre réel et imaginaire, Bosquétia, l'écureuil symbole de la cité, nous révélera un bien étrange secret qui dort, tapis derrière les murs de l'Hôtel communal… (une organisation Tour des sites).

Spectacles signés luc petit

"Noël des Cathédrales" est de retour ! Cet hiver, Le Combat des Anges s'invite encore à Namur et à Arlon. Le Sablier de Noël est à découvrir à Tournai. Le premier des deux spectacles voit saltimbanques, chorégraphies aériennes et créatures gigantesques mêlées dans un opéra de lumière… Ce Combat des Anges fait dialoguer pierres millénaires et fantasmagories dans une mise en scène sublimant le patrimoine au cœur d'une nuit où les anges dansent avec les étoiles… (du 2 au 4 janvier en la cathédrale Saint-Aubain à Namur, du 6 au 8 janvier en l'église Saint-Martin d'Arlon).

Quant au Sablier de Noël, ô drame, en cette nuit magique, les heures semblent avoir arrêté leur décompte ! Il faudra dès lors toute la science du Sablier de Noël pour remettre les pendules à l’heure avec sa clé magique, afin que sonnent les douze coups de minuit, oracle d’un espoir renouvelé ! Là aussi, Luc Petit allie toutes les disciplines et moyens techniques afin de présenter, à chaque spectacle, des atmosphères surprenantes et magiques. Il peut notamment compter sur le duo de mimes des Frères Taquin (du 3 au 8 janvier en la cathédrale Notre-Dame de Tournai).

Le metteur en scène vous proposera encore, du 25 février au 5 mars à la salle philharmonique de Liège, pas moins de 16 représentations du Carnaval des Animaux, de Camille Saint-Saëns, en compagnie d’acrobates, de danseurs et des musiciens de l’Orchestre philharmonique royal de Liège en vue de sublimer ce formidable bestiaire composé en 1886 pour agrémenter le "Mardi gras" d’un ami violoncelliste. La faune que Saint-Saëns met en musique - le cygne, l’éléphant, les poissons de l’aquarium - sera augmentée de quelques nouveaux animaux imaginés par le jeune compositeur belge Gwenaël Mario Grisi, au style flamboyant et cinématographique, tandis que Bruno Coppens déploiera toute sa créativité pour relier les différentes aventures de cette fantaisie zoologique tout comme il réfléchira sur la difficile condition des animaux aujourd’hui et la manière de les sauver.

Les Nuits lumineuses du parc d'Enghien (du 17/2 au 05/3). Ces vacances de carnaval, le parc d'Enghien sera à nouveau le cadre unique d'une promenade lumineuse magique. Au cours d'une expérience totale surprenante, l'un des plus beaux parcs d'Europe sera plongé dans une atmosphère de conte de fées avec des projections impressionnantes et de nombreuses installations lumineuses. Pendant la nuit merveilleuse, un chemin éclairé par la magie vous montre le chemin à travers le plus beau parc du Hainaut.