Carnets roses, jubilés, mariage... les grands événements royaux de 2023

On célébrera les 50 ans de règne du roi Carl XVI Gustaf de Suède et le centenaire de la naissance du prince Rainier III de Monaco, mais aussi le couronnement du roi Charles III. On commémorera également les 30 ans de la mort du roi Baudouin. En ce qui concerne les anniversaires "ronds", notons du côté des mariages, les 30 ans du couple impérial japonais, du couple héritier de Liechtenstein et des souverains jordaniens, ainsi que les 20 ans de Laurent et Claire de Belgique. On célébrera de nombreux jubilaires : les 50 ans de la reine Mathilde, du prince héritier Haakon et de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, les 55 ans du prince héritier Frederik de Danemark, les 45 ans de la princesse Charlène de Monaco, les 35 ans de Maria Laura de Belgique et de la princesse Beatrice d’York, les 65 ans du prince Albert de Monaco, les 60 ans de l’infante Elena d’Espagne, du prince Laurent de Belgique, du roi Mohammed VI du Maroc et de l’impératrice Masako du Japon, les 18 ans de la princesse des Asturies, les 20 ans de Laetitia Maria et de Gabriel de Belgique et du prince héritier Moulay Hassan du Maroc, les 10 ans du prince George, les 75 ans du roi Charles III, les 80 ans de la reine Silvia de Suède et de la princesse Katherine de Serbie, les 85 ans de Juan Carlos et Sophie d’Espagne ainsi que de la princesse Beatrix des Pays-Bas, les 90 ans de l’empereur Akihito du Japon, les 10 ans de règne du roi Philippe et du roi Willem-Alexander des Pays-Bas.