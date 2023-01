Les trains à vapeur bientôt de retour entre Ciney et Yvoir

L’ancienne superbe ligne ferroviaire n° 128 des chemins de fer de l’État belge, dite "de la Vallée du Bocq", reliait depuis le 5 mai 1898 Ciney et Spontin à Yvoir en traversant, sur une longueur de 21 km, des entités et villages de trois communes namuroises (Ciney, Hamois, et Yvoir). Abandonnée au trafic régulier en mars 1983, ce n’est...