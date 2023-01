A la découverte des baronnes de Rothschild à Liège

L’un des membres de la famille Rothschild le plus connu du grand public est la baronne Nadine. Née Nadine Lhopitalier, en 1932, elle connaît une brève carrière cinématographique dans des seconds rôles dans les années 50. En 1960, elle fait la connaissance, lors d’un dîner, du baron Edmond de la branche française de la maison Rothschild. Cette relation sentimentale ne plaît pas à la famille, car Nadine n’est pas de confession juive et n’est pas fortunée. Pourtant, trois ans plus tard, après s’être convertie, Nadine épouse le baron Edmond avec qui elle a eu un fils unique Benjamin.

Nadine de Rothschild est devenue célèbre suite à la publication d’ouvrages sur les bonnes manières. Elle a une conception très traditionnelle du mariage et du rôle – secondaire – de l’épouse au sein du foyer. La baronne est devenue, suite à son mariage, une maîtresse de maison exemplaire, s’adaptant à toutes les décisions de son époux. Elle a, à son actif, une dizaine de livres et a collaboré dans des émissions de télévision où son sens de l’humour et son bagout ont conquis les auditeurs.

C’est sous son impulsion que le baron développe ses affaires dans l’immobilier et l’hôtellerie dans la station de ski de Megève en plein cœur du massif du Mont Blanc, fondée par la baronne Noémie de Rothschild. Cette dernière ne souhaitait plus fréquenter, après la Première Guerre mondiale, des touristes allemands sur les pistes de ski suisses. La baronne Nadine évoque dans un nouvel ouvrage, intitulé Très chères baronnes de Rothschild, le destin de douze femmes de la famille plus ou moins connues, et qu’elle a côtoyées pour certaines d’entre elles comme la baronne Marie-Hélène, reine de l’Hôtel Lambert ou la baronne Philippine à la tête d’une importante exploitation viticole.

Vous (re)découvrirez la baronne Cécile, amie de Greta Garbo et golfeuse de renom, la baronne Béatrice qui fit ériger la villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou la baronne Bethsabée, protectrice de la danseuse Martha Graham.

Des femmes dotées de fortes personnalités, collectionneuses avisées, passionnées par le sport, les arts, les théâtres et l’œnologie. La baronne Nadine a perdu son époux en 1997. Elle vivait alors entre Megève et le château de Pregny. En 2021, c’est son fils, le baron Benjamin, qui succombe à une crise cardiaque à l’âge de 57 ans. L’héritage familial est depuis géré par sa veuve, la baronne Ariane, avec qui la baronne Nadine n’a guère d’atomes crochus en raison de leurs caractères antagonistes. La baronne Nadine vit aujourd’hui au calme dans la campagne suisse.

“Très chères baronnes de Rothschild”, Nadine de Rothschild avec la collaboration d’Eric Jansen, Éditions Gourcuff-Gradenigo, 2022, 152 p.