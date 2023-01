Les bonheurs de Stéphanie de Monaco : la princesse fête son anniversaire, et s'apprête à devenir grand-mère

Au printemps, elle deviendra grand-mère pour la première fois. Son fils Louis Ducruet et son épouse Marie attendent une fille.

Mais le grand bonheur de début d’année pour la princesse, c’est l’organisation, après deux ans d’absence, du Festival international du cirque de Monte-Carlo qui fête sa 45e édition. Il se clôture ce 29 janvier sous le chapiteau de Fontvieille, après une semaine de spectacles. Alors qu’il a été créé en 1974 par le prince Rainier, la princesse a repris le flambeau et préside l’événement depuis 2005. En 2012, elle a lancé en compagnie de sa fille aînée Pauline Ducruet New Generation, une compétition de cirque pour de jeunes artistes en devenir qui fête ses 10 ans cette année.

La princesse a toujours été émerveillée par le monde du cirque, le défendant à une époque où la présence d’animaux était très critiquée. Stéphanie de Monaco a vécu dans l’ambiance d’un cirque basé en Suisse au temps de sa relation amoureuse avec le directeur du cirque Knie. Après son divorce de Daniel Ducruet, père de Louis et Pauline, et sa rupture sentimentale avec Jean-Raymond Gottlieb, père de sa fille Camille, Stéphanie de Monaco a été mariée de septembre 2003 à novembre 2004 avec l’acrobate portugais Adans Lopez Peres qui retourna à son anonymat après cette brève union.

Lors de l’ouverture du festival, la princesse a pu compter sur la présence de son frère le prince souverain, de ses enfants Louis et Camille, et de sa belle-fille Marie. Au cours des deux dernières années qui ont été particulièrement difficiles pour le prince souverain en raison de la santé de son épouse la princesse Charlène, qui a aussi fêté cette semaine ses 45 ans, la princesse Stéphanie et ses enfants, qui vivent tous en Principauté, ont été de fidèles soutiens aussi bien pour le prince Albert que pour ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, les accompagnant lors d’activités officielles et étant à leur disposition dans le cercle familial.

L’année 2023 s’annonce définitivement sous le signe du bonheur pour la princesse Stéphanie de Monaco !