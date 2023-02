Cologne, une ville d’eau parfumée: la formule exacte de l’Eau de Cologne reste toujours un mystère

Le 8 octobre 1792, Wilhelm Mühlens fils d’un banquier de Cologne célèbre son mariage et reçoit d’un moine Chartreux, invité à cette occasion, un parchemin reprenant la formule d’une "Aqua Mirabilis". Conscient de la valeur de ce présent, il en développe une unité de production dans son usine de la Glockengasse.

Le 19 août 1803, Wilhelm Mülhens pensait faire l’acquisition des droits du nom de famille "Farina" qu’il obtient par le biais d’un certain Carlo Francesco Farina venu d’Italie ; mais cet homme n’était toutefois aucunement apparenté à la célèbre famille des premiers parfumeurs créateurs déjà implantée à Cologne depuis 1709.

En 1832 et 1835, la Cour de justice annula les droits d’utilisation du nom de famille "Farina" par d’autres parfumeurs. En 1881, son petit-fils Ferdinand Mühlens dut définitivement renoncer au nom "Franz Maria Farina" dont la famille s’était jusqu’alors servie. Mühlens ne renonça pourtant pas à l’idée de produire sa propre Eau de Cologne, et ouvrit chez lui, en 1881, une nouvelle entreprise sous le nom commercial "Eau de Cologne 4711", le numéro de sa maison.

Numérotation des immeubles sous Napoléon

Début octobre 1794, l’approche des troupes françaises était imminente. Pour cette raison, le conseil municipal de Cologne décida de numéroter maisons et bâtiments sans exception, et d’installer un système d’éclairage dans certains quartiers de la ville. Des lampadaires furent ainsi installés à certains endroits stratégiques, la numérotation en revanche fut laissée au hasard.

La famille qui résidait dans la maison "4711" (ruelle des Cloches, Klöckergasse, devenue Glockengasse) dans le troisième registre d’adresses de la ville de Cologne datant de 1797 est celle de Wilhelm Mühlens répertorié sous la profession de spéculateur. L’entreprise est toujours restée dans la Glockenglasse mais en déménageant du numéro 12 au 26-28, totalement détruit par une bombe en 1943, pour finalement s’installer au numéro 4, le siège actuel.

En 1990, cette société fut renommée Muelhens&Co, vendue à Wella en 1994, puis achetée par Procter&Gamble en 2003, et finalement revendue en décembre 2006 à la branche de parfumerie Mäurer&Wirtz d’Aix-la-Chapelle.

L’Eau de Cologne se décline sous toutes ses formes chez 4711. ©Caroline Vanbossel

Une fontaine d’Eau de Cologne

Aujourd’hui, la formule exacte de l’Eau de Cologne reste un secret toujours aussi bien gardé, même si de nombreuses maisons de parfumeries ont tenté d’imiter cette eau hors du commun. Ainsi, virent le jour, des eaux comme "L’Eau de Cologne Impériale" de Guerlain ou "L’Eau de Cologne Extra-Vieille" des Frères Roger&Gallet.

La marque "Farina 1709" est bien la plus ancienne : la première fabrique en face de l’Hôtel de Ville historique, est aujourd’hui un splendide musée du parfum. Le magasin 4711 vaut aussi le détour, avec sa fontaine d’Eau de Cologne coulant en permanence.

Une chose est sûre, l’Eau de Cologne a traversé les époques et les frontières, une eau qui fait la renommée de Cologne en bord de Rhin, et qui reste un cadeau très apprécié encore plus à l’approche de la Saint-Valentin !