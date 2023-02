Les objets ont une histoire : le couteau qui vient vraiment de Suisse…

Ce dernier testa ensuite le couteau auprès des officiers de l’armée suisse. Après avoir reçu de nombreuses remarques, trois ans plus tard en 1994, il apporta des modifications au modèle de base, ajoutant une lame supplémentaire ainsi qu’un tire-bouchon. En outre, ce deuxième modèle était plus léger que le premier. Ce n’est qu’en 1897 que Karl Elsener déposa un brevet appelé "couteau d’officier suisse et de sports". Entretemps, l’inventeur avait créé une usine de production qu’il baptisa en 1909 Victoria du nom de sa mère disparue. Sans cesse à la recherche de progrès et d’amélioration, ses ingénieurs imaginèrent un couteau en acier inoxydable dès 1921. Karl Elsener était décédé trois ans plus tôt à l’âge de 58 ans.

Baptisé "Swiss Army Knife"

Assez curieusement, le couteau suisse, qui avait allègrement franchi les frontières du cadre militaire, ne se développa, dans un premier temps, qu’au sein de la population suisse. Ce n’est que dans les années 1940 qu’il devient populaire à l’étranger en grande partie grâce à la Deuxième Guerre mondiale. En effet, attirés par son aspect pratique, les soldats américains se mirent progressivement à l’adopter le baptisant "Swiss Army Knife".

Entre 25 et 400 euros

Aujourd’hui, le couteau suisse est connu aux quatre coins du monde. Il est l’outil indispensable à tous les randonneurs et aventuriers. Le plus recherché est le couteau Victorinox au manche rouge avec la croix blanche, emblème de la Suisse. Il provient de l’usine créée par Karl Elsener. Cette entreprise basée à Ibach dans le canton de Schwyz, en plein cœur de la Suisse, produit aujourd’hui des articles de luxe : des couteaux suisses bien sûr mais également des couteaux de cuisine et aussi, plus surprenant, des montres des bagages et des parfums… Les prix de ces couteaux suisses sont accessibles à toutes les bourses, de 25 à près de 400 €.

Un bon modèle permet une quinzaine d’utilisations différentes grâce à 11 pièces. Il comporte deux lames (une petite et une grande), un tournevis, un décapsuleur, un tire-bouchon, un ouvre-boîte, une petite pince, un cure-dents, une petite scie, un crochet, un poinçon.

Le couteau suisse a été mis en évidence à l'écran dans de nombreux films d'aventures ainsi que des séries. On pense notamment à la série américaine des années 80 et 90 Mc Gyver où la vedette utilise régulièrement un couteau suisse pour venir à bout des difficultés rencontrées sur son chemin.