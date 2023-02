Le Cirque du Soleil prépare son grand retour sous chapiteau en 2023

Bruxelles et son Palais 12 qui ont accueilli Crystal la 42e production du Cirque du Soleil. Quarante-quatre artistes qui allient toutes les disciplines que vous êtes en droit d’attendre d’un vrai cirque : gymnastes, trapézistes, jongleurs,… auxquels vous ajoutez cette fois la note Ice, traduisez que le show est entièrement sur glace. Des performances à couper le souffle dans un show enlevé et rythmé (plus que les précédents d'ailleurs). L’apport d’anciens champions de patinage artistique et de hockeyeurs sur glace enjolivent une choré millimétrée.

Un show enlevé et rythmé ©Matt Baker & Olivier Brajon

Crystal, qui a déjà énormément voyagé à travers le monde, relate l’histoire d’une jeune fille qui s’ennuie dans une vie trop stricte et qui, lors d’une sortie de patinage sur un étang gelé, tombe dans l’eau et dans un monde imaginaire. Une histoire (pas de panique…) qui finit bien et avec une Crystal qui a trouvé sa voix, celle de l’écriture.

Du bel ouvrage, des tableaux poétiques mais aussi athlétiques et de véritables performances. Nous avons particulièrement été impressionnés par les numéros de trapèze.

Les numéros de trapèze sont impressionnants ©Matt Baker & Olivier Brajon

Pas étonnant que les spectacles bruxellois ont affiché complet. Dernière chance à Anvers ce weekend.

Crystal by Le Cirque du Soleil

Du 17 au 19 février au Sportpaleis Anvers

Renseignements et ticketing : http://www.cirquedusoleil.com/crystal