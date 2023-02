Le clan Charlène de Monaco: sur qui la princesse peut-elle vraiment compter?

La presse française s’était emballée en expliquant que cette grande amélioration de santé, était liée à la prochaine installation de ses parents près de Monaco. Une information vite démentie par la famille Wittstock. Depuis le mariage de Charlène, ses parents Mike et Lynette Wittstock ont cultivé une très grande discrétion. Ils vivent toujours à Benoni en Afrique du Sud où réside également leur fils Sean avec sa famille. L’épouse de ce dernier Chantell qui est la porte-parole de l’antenne sud-africaine de la fondation Charlène, a vite infirmé ces allégations. En revanche, le couple Wittstock loue une maison à La Turbie près du Rocher où il séjourne quelques semaines par an. Rien ne changera quant à ces habitudes-là.

Son autre frère Gareth est quant à lui bien établi à Monaco avec son épouse et ses deux enfants du même âge que les jumeaux princiers. Il est le Secrétaire général de la Fondation de la princesse, et très présent dans la vie associative et sportive locale. Il est d’ailleurs devenu citoyen monégasque.

À lire aussi

Sur qui la princesse Charlène peut-elle donc s’appuyer à Monaco en plus de son frère Gareth ? La famille Grimaldi est une famille extrêmement unie comme on a pu le constater lors de la maladie de la princesse. Caroline et Stéphanie avec leurs enfants ont entouré et secondé le prince Albert et ses deux enfants au mieux.

Charlène est proche des petits-enfants de la défunte princesse Antoinette de Monaco, sœur aînée du prince Rainier dont on commémore en 2023 le centenaire de la naissance. Depuis son arrivée à Monaco, elle est devenue amie avec Donatella Dugaginy, épouse de Sébastien Knecht de Massy, petit-fils de la princesse Antoinette. Une personnalité moins connue de la famille princière élargie. Lors de la Fête de la Sainte Dévote, patronne de la Principauté, la princesse Charlène était accompagnée de Mélanie de Massy, autre petite-fille de la princesse Antoinette.

On a beaucoup écrit sur les tensions qui existeraient entre la princesse Caroline et la princesse Charlène. Caroline ayant joué depuis la mort inopinée de sa mère la princesse Grace en 1982 le rôle de Première Dame jusqu’au mariage de son frère en 2011. La princesse de Hanovre a toujours été d’une loyauté sans faille pour son frère le prince souverain. C’est elle qui a supervisé en grande partie la bonne organisation du mariage princier avec la papesse des plus belles fêtes Françoise Dumas.

On l’ignore souvent mais la princesse Charlène et le prince Albert sont la marraine et le parrain de Raphaël, le fils aîné de Charlotte Casiraghi, né de sa relation avec l’acteur et humoriste Gad Elmaleh. C’est d’ailleurs en compagnie de Charlotte que la princesse Charlène, avait visité le marché de Noël 2022 à Monaco.

La princesse peut donc s’appuyer sur une famille très présente et unie dans sa vie quotidienne à Monaco.