Que faire durant les congés? Voici des activités pour toute la famille

De nombreux musées d’histoire et archéologie s’associent à Marmaille&Co tant il est vrai que ce type de domaines passionnent les plus petits : le Magré-Tout, à Treignes, les invite à se mesurer aux divinités égyptiennes, La Malagne-Archéoparc de Rochefort les invite à participer à un stage à partir du 26 février au cours duquel ils seront invités à nourrir les animaux. Le 4 mars, la maison des Mégalithes les invite à se mettre dans la peau d’un moine et à apprendre l’art de l’enluminure. Le même jour, ils seront aussi appelés à découvrir les rapaces nocturnes. Quant au Préhistomuseum, il mettra ses spécialistes à contribution durant tout le congé pour expliquer avec des mots adaptés aux enfants dès 3 ans ce qu’est l’archéologie expérimentale.

Dans un tout autre domaine, mais tellement d’actualité, le musée du Carnaval et du Masque, à Binche, organise deux activités : une ce lundi, au cours de laquelle les enfants pourront confectionner leur badine, l’un des accessoires majeurs accompagnant les costumes de fantaisie, tandis que toute la semaine suivante, le musée invitera les enfants à découvrir les métiers du cinéma, devenant ainsi de jour en jour scénaristes, décorateurs, monteurs, réalisateurs et même producteurs d’un film en stop motion sur le Carnaval.

Le musée du Carnaval et du Masque, à Binche, n'est pas le dernier à faire la fête avec les enfants. ©Musée du Carnaval et du Masque

Au Train World à Schaerbeek, un diamant est caché quelque part. La quête de ce trésor emmènera les enfants à travers l’ensemble des collections de ce musée hors du commun, dont la toute nouvelle exposition, Animalia, une exposition poétique qui amène à réfléchir sur la biodiversité et ses enjeux face aux dérèglements climatiques, a ouvert ses portes hier.

La Fondation Folon, elle, proposera tout au long de ce congé diverses activités autour de l’artiste belge, mais aussi en rapport avec Jean-Jacques Sempé qui a été mis à l’honneur ces derniers mois au travers d’une exposition extraordinaire. L’ensemble des musées participant à Marmaille&Co et le menu de leurs activités sont à retrouver sur muzeozoom.be.

Comme ces congés marquent aussi la réouverture de certains centres animaliers après une période d’hibernation, on vous propose de faire un petit tour du côté de Bièvre, entre Bouillon et Beauraing, au Jardin des Hiboux où pas moins de 75 rapaces principalement nocturnes mais aussi diurnes sont rassemblés. Les activités que ce parc animalier propose sont respectueuses de l’animal ; vous pourrez donc assister au vol libre des faucons et des aigles. Et après ces démonstrations, l’unique apiculteur professionnel de Belgique vous expliquera la fabrication du miel et la vie des abeilles (www.jardindeshiboux.be).

Autant d’activités à butiner ces prochains jours, ou dans les semaines qui viennent.