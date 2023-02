Que se cache-t-il derrière l'impressionnante mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi?

Le défunt sheikh Zayed (19018-2004) lança en 1995 la construction de la mosquée qui porte son nom et dont le chantier s’acheva en 2007. D’une superficie de plus de 22.000 m² pouvant accueillir 40.000 visiteurs, elle est la 20ème plus grande mosquée du monde. Elle a coûté environ 400 millions d’euros. Elle est accessible aux touristes dans l’esprit du défunt sheikh qui voulait faire de son émirat un pays de tolérance et d’ouverture religieuses. Il est d’ailleurs inhumé dans la cour intérieure de la mosquée.

Les dimensions de la mosquée sont impressionnantes avec un dôme principal au centre de la salle de prière à 85 mètres de haut pour un diamètre de 32,8 mètres. La structure en béton et en acier, est quant à elle recouverte de 120.000 m² de panneaux de marbre de Carrare provenant de Pietrasanta en Italie. La cour centrale de 17.000 m² est aussi en marbre. On dénombre 22 tours qui permettent l’éclairage nocturne de la mosquée. On dénombre aussi plus de 1.000 colonnes incrustées de pierres semi-précieuses.

Du dôme principal descend un lustre mesurant 15 mètres de haut et 10 mètres de diamètre, d’un poids de 12 tonnes. Il est composé d’inox, de feuilles de laiton plaquées or ainsi que de plaques de verres incrustées de cristaux. C’est le plus grand lustre au monde.

Enfin, c’est le plus grand tapis au monde qui est disposé dans la salle de prière principale. Il s’agit d’un tapis persan de 5.627 m², œuvre de l’artiste iranien Ali Khaliqi. Il a un poids de 47 tonnes.

La reine Elizabeth II, le roi Charles alors prince de Galles sont parmi les personnalités à avoir visité la mosquée. Abu Dhabi entend développer sa facette culturelle. L’émirat accueille déjà une extension du musée du Louvre. Le chantier d’un musée Guggenheim est en cours.