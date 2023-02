Ne jamais adresser la parole à la Reine, dress code très strict: l’étiquette évolue à la Cour d’Angleterre (et c'est en partie grâce à Diana)

Kate Middleton en toute décontraction

Il ne faut pas remonter au règne de la reine Victoria que pour constater les changements et les évolutions dans le cadre de l’étiquette. Au moment de l’accession au trône de Elizabeth II en 1952, il était tout simplement inimaginable que la souveraine serre une main sans un gant ou embrasse un enfant lui tendant un bouquet de fleurs. Il serait aujourd’hui durement critiqué de ne pas le faire. C’est la princesse Diana qui a rompu ses barrières avec le public, ayant le sens du contact et en particulier au début de son arrivée dans la famille royale avec les enfants ayant été puéricultrice dans un centre à Pimlico à Londres.

Impensable aussi de voir la reine enceinte, devant se retirer de la vie publique lorsque sa grossesse est trop apparente. Il serait à présent inconcevable qu’une princesse enceinte ne continue pas à honorer ses engagements officiels. Fini aussi le temps où de manière générale dans les familles royales européennes on laissait pénétrer un photographe dans la chambre d’hôpital quelques jours après la naissance, la mère toujours alitée en chemise de nuit. À présent, une photo seule du bébé ou une sortie rapide de la maternité avec apparition en pleine forme sur le perron de la clinique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mère de Elizabeth II sillonnait les quartiers de Londres, vêtue comme si elle allait recevoir un dirigeant planétaire au palais : avec fourrure, bijoux et chapeau. Aujourd’hui, on reluque jusqu’au moindre détail et on analyse les dépenses des tenues. Le dress code a clairement évolué sauf aux Pays-Bas où il est commun de voir la reine Maxima chapeautée et parée en journée.

Ne jamais adresser la parole à la reine sans y avoir été invité, telle était la consigne. À présent, on apostrophe les royaux pour des autographes ou des selfies auxquels ils se prêtent de bonne grâce.

Jamais il n’aurait été imaginable que la reine Elizabeth soit invitée à déguster un aliment ou une boisson lors d’une visite, comme le font toujours de bonne grâce le roi Charles et la reine Camilla savourant les produits qui leur sont présentés lorsqu’ils se trouvent dans un marché ou une foire agricole ou se servant une bière au fût dans un pub. Elizabeth II plantait des arbres, enfin jetait un peu de terreau sur un arbre déjà mis en terre, elle découpait symboliquement un gâteau pour l’anniversaire d’une association en effleurant la pâtisserie du bout d’un sabre. Aujourd’hui, il est très commun que le prince et la princesse de Galles, la comtesse Sophie de Wessex ou la reine Camilla soient invités à mettre la main à la pâte, découpant des légumes, confectionnant une pizza ou décorant de sucre des cookies. Pareil pour servir des repas, c’est la princesse Diana qui à la faveur d’un voyage humanitaire en Afrique, n’avait pas hésité à rejoindre des bénévoles et distribuer des rations de nourriture.

Pareille évolution dans l’accueil des résidences royales. Cherie Blair épouse du Premier Ministre Tony Blair se souvient de son premier séjour estival à Balmoral. Vos valises sont en effet vidées par le personnel de la Cour y compris ce qui est plus intime. La reine Camilla a déjà donné ses consignes pour que l’accueil des invités soit moins impersonnel. Pour l’épouse du roi Charles III, il convient désormais que les serviettes de bain ne soient plus posées sur le lit mais bien sûr des rails ou étagères dans la salle de bains, et plus de savons emballés mais de beaux savons joliment mis en valeur au niveau du lavabo.

Une évolution au fil du temps mais aussi une révolution douce de palais qui est en marche…