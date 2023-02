La reine Mary est décédée en mars 1953, deux mois avant le couronnement de sa petite-fille Elizabeth. Le destin de la reine Mary est pour le moins singulier. Née au Palais de Kensington en 1867, elle est la fille du duc de Teck, une branche morganatique de la famille de Wurtemberg et de Marie Adelaïde de Cambridge, petite-fille du roi George III. Bien que faisant partie de la famille royale britannique, la princesse Mary est issue d’une branche mineure.

Sa parfaite éducation et sa beauté attirent rapidement les regards à commencer par la reine Victoria qui l’a vue naître. La souveraine qui a toujours été une marieuse pour sa descendance, commence à échafauder des plans matrimoniaux pour son petit-fils Albert, duc de Clarence, fils aîné du prince de Galles. Les fiançailles ont lieu le 3 décembre 1891 mais le prince meurt six semaines plus tard d’une pneumonie. Le duc de Clarence fut longtemps soupçonné d’être Jack l’Éventreur et sa mort donna d’ailleurs lui à toute une série de spéculations.

Le destin royal de Mary de Teck s’effondre ainsi avec la mort de son fiancé. Elle reste cependant en contact étroit avec la famille royale britannique. La reine Victoria continue en effet à nourrir un projet de mariage pour la princesse Mary qu’elle estime parfaite pour devenir un jour reine consort. C’est ainsi qu’une idylle voit le jour avec le prince George, duc d’York, frère du défunt duc de Clarence. Le mariage est célébré en 1893. L’union fut harmonieuse avec six enfants dont les rois Edward VIII et George VI.

Mary monta sur le trône à côté de son époux en 1911, jusqu’à la mort de celui-ci en 1936. Elle incarna la majesté dans toute sa splendeur à une époque où l’Angleterre était encore un empire.