En effet, le leader des speed pedelec, la marque suisse Stromer, sort un bilan positif pour 2022. Malgré les grosses difficultés d'approvisionnement en matériel électronique et la réorganisation du travail suite à la crise Covid, Stromer voit une augmentation de son chiffre d'affaires de 17 %. C'est le ST3 avec transmission Pinion qui est le modèle le plus vendu de la marque helvète. Suivi par le ST7, fleuron de la marque, qui est premier speed pedelec au monde à être équipé du système de passage de vitesses électronique Pinion Smart. Côté répartition des ventes, c'est le Benelux qui fait la part belle à ces Stromer qui roulent à 45 km/h. En Belgique, 37 % des ventes de speedbikes sont des Stromer. Aux Pays-Bas on parle de 49 % du marché des speed pedelecs attribué à la marque suisse avec une progression de 11 %. "La tendance est positive" explique Le co-CEO Tomi Viiala "les clients de Stromer ont parcouru l'année passée 30 millions de km de plus que durant l'année du Covid. Au total, 99 millions de km ont été accomplis avec des speed pedelecs Stromer en 2022."