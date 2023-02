Les objets ont une histoire : Disney inventeur de l'agenda

Mais qui eut donc l’idée un jour d’imaginer ce petit carnet pratique dans lequel on indique la plupart du temps ses rendez-vous ou des annotations importantes ?

Son inventeur s’appelle Disney. Rien à voir avec le papa de Mickey. Amusant, ils auraient pu se croiser sur un champ de bataille de la Première guerre mondiale. En effet, celui qui créa l’agenda est le colonel Disney, artilleur dans l’armée britannique pour laquelle il combattit tout au long de la Grande Guerre. Pendant que le colonel Disney dirigeait ses troupes, Walt Disney, alors âgé de 17 ans, débarquait en 1918 sur le sol français après avoir falsifié sa date de naissance pour être incorporé dans l’armée américaine. Il y resta jusqu’en 1919 et pendant cette période se mit à dessiner les péripéties d’un petit rongeur qui deviendra par la suite la souris la plus célèbre au monde…

Le petit carnet "file of facts"

Ce n’est qu’en 1921 que le colonel Disney eut l’idée de confectionner un petit classeur avec des anneaux mobiles. Pas pour y indiquer ses rendez-vous mais pour noter ses calculs d’artillerie… Il détermina un format pratique (une hauteur maximale de 17 cm) susceptible d’être enfoui dans la large poche de la vareuse des soldats. Et il appela ce petit carnet "file of facts" (rangement de données). Le colonel artilleur avait compris l’importance de son invention et, dans la foulée, le 6 juin 1921, il créa une société avec deux associés, William Rounce et Posseen Hill. La "SA Normam et Hill" venait de voir le jour.

Quelques années plus tard, par allusion à la première dénomination imaginée par le colonel Disney (file of facts), la société prit le nom de Filofax, une entreprise qui est toujours aujourd’hui une référence mondiale en matière de production d’agendas et de ce qu’on appelle les "organisateurs" (gros agendas).

Un autre homme joua un rôle important dans le développement de l’agenda, un médecin marseillais, le docteur Beltrami.

La version du colonel Disney ne comportait qu’une journée complète par page. Pour ses rendez-vous avec ses patients, le docteur Beltrami dessina des colonnes et créa un agenda avec une semaine sur deux pages. Il y ajouta des espaces avec les heures des rendez-vous ainsi que de brefs commentaires. Cette grille d’emploi du temps fut imprimée sur un gros tampon encreur ce qui permettait au médecin de reproduire un nombre illimité de pages. Ce qui lui donna l’idée en 1954 de devenir lui-même fabricant d’agenda. Il créa une société encore très connue de nos jours "Quo Vadis".

L’agenda est donc assez logiquement né des besoins professionnels de deux hommes imaginatifs.