L’histoire du "Chien Vert" : deux lieux-dits dans Bruxelles aux histoires différentes

À Molenbeek-Saint-Jean, près du Canal et des célèbres tissus éponymes, une petite "rue du Chien Vert" a l’appellation d’origine liée à une écluse, puisque le chien désignait une écluse qui donna son nom à un débit de boissons attenant. Servant à régulariser les déversements de la Petite Senne dans le canal de Willebroek, l’écluse et l’auberge furent reconstruites en 1705. On y servait une bière longuement fermentée qui s’appelait "Hond". Le nom de ce breuvage fut également donné à l’auberge qui se trouvait au milieu des marécages, à un endroit très vert par la végétation de son environnement, d’où le nom de "Groene Hond". Cette auberge dont il existe un dessin établi en 1789, fut démolie en 1842.