De fait, comme le révèle AD, magazine spécialisé dans la décoration, 2023 sera marquée par un confort sophistiqué mais sans chichis. Au placard les couleurs vives et les motifs, place aux couleurs neutres telles que le blanc chic, mais attention on ne parle de blanc crème comme on a pu le voir dans la plupart des magasins de décoration ces dernières années, mais plutôt d’un blanc fouetté presque semblable à une béchamel. En d’autres termes, de la clarté, pour obtenir un intérieur peu chargé, où seuls les meubles (pas trop nombreux et surtout proportionnés à la pièce) sont le point d’exergue de la décoration. Le but ? Créer une atmosphère relaxante et apaisante, après plusieurs années de stress marquées par la crise économique et sanitaire.

Aux États-Unis, les décorateurs appellent ce nouveau style en pleine ascension, le “minimalisme du chocolat blanc”. Mais comment adopter cette nouvelle tendance à la maison ? Voici nos meilleurs conseils pour vous transformer en as de la déco.

Miser sur une composition soignée

Moins il y aura d’éléments dans une pièce, plus chacun d’eux recevra d’attention. Mais soigné ne veut pas dire pour autant ennuyeux. Misez sur des meubles atypiques, aux finitions novatrices. Ainsi, un peu comme lorsque l’on compose une tenue, les éléments qui sortent de l’ordinaire ont besoin d’être associés à des tons plus neutres pour se révéler et laisser leur pouvoir de séduction agir. Les objets vintages trouvent par exemple tous leur sens dans ce type de décoration. Tout est une question de poids et de perspective. Faites confiance à votre instinct pour savoir lorsqu’une pièce est bien achevée et qu’il n’est plus nécessaire d’ajouter de nouveaux éléments. Privilégier la qualité à la quantité.

Ajouter de la texture

Miser sur le minimalisme et les tons neutres c’est bien, mais le but n’est pas d’obtenir un intérieur semblable à un hôpital. Sobre et délicat, ne veut pas dire sans personnalité. Pour ajouter un côté chaleureux au chic, tentez d’apporter de la texture à votre pièce. Mélangez les types de matériaux : tissus, cuirs, bois, rotins, pierre… Les matériaux naturels se marient particulièrement bien avec les tons neutres.

Un monochrome varié mais juste

Rappelons qu’il existe une multitude de blancs et que s’ils font tous partie de la même teinte, ils ne vont pas forcément tous ensemble. Une légère touche de rose dans un blanc chaud, ou une nuance de bleu, peut rendre un espace neutre inconfortable. Essayez donc de ne pas mélanger plus de deux tons. Multiplier les couleurs, même dans un style monochrome, peut avoir l’opposé de l’effet recherché et nous faire tomber dans une impression de surchargé. Ce que l’on veut à tout prix éviter.