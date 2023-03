Constantin Alexios de Grèce amoureux de Poppy Delevingne

Le nouveau chef de famille est le prince Paul qui n’entend pas endosser un quelconque autre rôle et surtout pas politique. Son intention est toutefois d’être plus présent au cours de l’année en Grèce. Actuellement entre New York et Londres, il ne séjournait que pour les vacances d’été sur l’île de Spetses. Tous les regards se sont également tournés vers son fils aîné, le prince Constantin Alexios, qui serait aujourd’hui le diadoque, titre grec pour désigner le prince héritier.

Le prince est né en octobre 1998 à New York, il a notamment pour parrains et marraines le prince héritier Frederik de Danemark, le prince William et la princesse héritière Victoria de Suède. Diplômé du Wellington College dans le Berkshire, il a terminé des études d’anglais à l’Université de Georgetown à Washington et envisage de poursuivre avec un master en écriture de scenario.

Ces derniers jours, il a fait les choux gras de la presse britannique après avoir été photographié dans les rues de Londres en compagnie de Poppy Delevingne, célèbre mondaine, mannequin et actrice, sœurs de Chloé et Cara également socialites connues. Elle est la petite-fille du vicomte Greenwood qui fut directeur de l’English Heritage et du Daily Express. Sa grand-mère, Janie, fut l’une des dames d’honneur de la princesse Margaret et sa tante Doris, une amie très proche de Sir Winston Churchill.

Elle a toujours gravité dans les mêmes cercles que la famille royale grecque installée en exil à Londres. Elle faisait partie des nombreux invités aux 50 ans du prince Paul de Grèce dans les Cotswolds en 2017. En 2014, Poppy Delevingne a épousé l’homme d’affaires James Cook. Des noces célébrées à Londres puis pendant trois jours au Maroc. La princesse Beatrice d’York était parmi les convives.

Depuis un an des rumeurs de séparation circulaient sans avoir été confirmées. Les photos du prince Constantin Alexios (24 ans) et de Poppy (36 ans) ont donc créé la surprise. Le couple ne se cachant absolument pas des photographes. À voir comment cette romance inattendue évoluera au fil des prochains mois.