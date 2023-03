Des trottinettes transformées en bijoux!

Recycler des trottinettes en bijoux, un partenariat inédit entre un designer estonien et le géant de la trottinette partagée

C’est un géant de la mobilité douce partagée qui a lancé il y a quelques mois un concept étonnant. Bolt, fondé en 2013 et présent dans 45 pays, contribue à réduire l’empreinte environnementale. Mais, parce qu’il y a un “mais”, on le voit tous, pléthore de ces trottinettes abandonnées en bord de trottoir sont bonnes pour aller à la casse. L’idée du designer estonien Tanel Veenre était de s’associer à Bolt pour donner une nouvelle vie aux pièces détachées issues des trottinettes en fin de vie.

Ce sont 230 000 engins venant de chez Bolt qui ont servi à l’élaboration de bijoux. Au total, six modèles sont nés à partir de l’aluminium récupéré sur les engins en fin de vie. La collection baptisée Hardwear comprend des boucles d’oreilles, des bracelets et des pendentifs.

”La collection Hardwear est conçue sur les mêmes principes directeurs que les trottinettes Bolt : durabilité et sécurité. Le processus d’upcycling suit une approche zéro déchet, et tout matériau restant est soumis à notre processus de recyclage habituel”, a expliqué Kerttu Keerma, responsable de la création chez Bolt.

Un autre aspect étonnant de cette mini-collection de bijoux est son côté réfléchissant. Cela apporte une touche liée à la mobilité douce, puisqu’on peut imaginer que lors de déplacements de nuit, vos oreilles feront office d’indicateur lumineux pour les automobilistes ou autres usagers de la route.

“Nous pensons que la sécurité routière est une responsabilité partagée et que le port d’articles réfléchissants peut rendre les piétons et les cyclistes plus visibles la nuit”, continue le responsable de Bolt. Même si ce détail a peu de chance de sauver des vies, c’est un clin d’œil à la sécurité des usagers faibles.

Quoi qu’il en soit, le principe de l’upcycling chez Bolt est bien développé et dans le cadre de cette initiative, le designer Tanel Veenre a été récompensé lors de la fashion week de Londres.

Quand on façonne le métal des trottinettes et que cela devient des bijoux peints à la main, le pari est réussi. “C’était formidable de pouvoir utiliser les matériaux de qualité qui composent une trottinette Bolt pour ce projet unique. C’était quelque chose qui sortait complètement de l’ordinaire pour moi et j’ai beaucoup appris sur le travail de l’aluminium”, s’est réjoui le designer.

Des bijoux qui sont disponibles sur le site Internet du designer et pour un prix tout à fait accessible puisque l’on parle de pièces originales entre 39 et 89 euros.

Cette initiative ne sera pas un coup d’essai, puisque l’entreprise de mobilité et le designer ont déjà prévu de travailler ensemble et de continuer le développement de cette collection.