Il y a 10 ans disparaissait la princesse Lilian de Suède

Dans l’absolu, le prince Bertil peut parfaitement épouser l’élue de son cœur, bien qu’elle ne soit pas issue de sang royal, mais doit pour cela renoncer à ses droits dynastiques comme l’ont fait avant lui ses frères les princes Sigvard et Carl Johann en 1934 et en 1946. Son frère aîné et héritier en second, le prince Gustaf Adolf, vient d’ailleurs d’avoir un fils, Carl Gustaf, l’actuel roi de Suède, après quatre filles, assurant la continuité tant attendue de la dynastie des Bernadotte.

Mais un drame va bouleverser le destin du prince Bertil et son histoire d’amour avec Lilian. Le prince Gustaf Adolf perd la vie dans un accident d’avion au Danemark à l’âge de 40 ans, laissant une veuve et cinq enfants, dont un bébé de 9 mois. Bertil devient automatiquement l’héritier de réserve après son neveu.

Son père, le roi Gustaf VI Adolf, monte sur le trône en 1950, le petit prince Carl Gustaf n’a que 4 ans et Bertil ne peut renoncer à ses droits dynastiques puisqu’il devra, le cas échéant, assurer la régence jusqu’à la majorité de son neveu.

Bertil n’entend pas mettre un terme à sa relation avec Lilian et épouser une princesse afin de donner à son tour des héritiers supplémentaires à la Couronne. Le couple se sacrifie pour la raison d’État et n’aura jamais d’enfant.

Lilian connaît et fréquente les autres membres de la famille royale pendant toutes ces années de clandestinité sentimentale. En 1973, le roi Gustaf VI Adolf meurt. Son petit-fils majeur lui succède. Bertil devient prince héritier. En 1976, le jeune roi, dont le Parlement a largement raboté les prérogatives, épouse (Lilian est présente aux noces) une roturière allemande Silvia Sommerlath rencontrée lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 où il était d’ailleurs avec le prince Bertil. Silvia redonne tout son lustre à la monarchie suédoise et met au monde trois enfants.

Le 7 décembre 1976 alors que la reine Silvia est enceinte de la princesse Victoria, le prince Bertil épouse enfin Lilian au château de Drottningholm. Le roi Carl Gustaf ayant perdu ses deux parents, Bertil et Lilian vont être les grands-parents de substitution de la princesse héritière Victoria, du prince Carl Philip et de la princesse Madeleine.

La princesse Lilian joua toujours à la perfection son rôle de membre de la famille royale. En 1997, le prince Bertil s’éteint. Lilian peut compter sur toute l’affection du couple royal et de ses enfants. Elle continue à honorer des engagements officiels jusqu’en 2010, date à laquelle elle se retire de la vie publique, souffrant d’Alzheimer. Elle termine ses jours à la Villa Solbacken sur l’île de Djurgarden à Stockholm, aujourd’hui habitée par son neveu, le prince Carl Philip, et sa famille.

Les funérailles de la princesse ont lieu en la chapelle du Palais royal de Stockholm. La famille royale apparaît brisée par le chagrin. La princesse a tout légué à ses petits-neveux dont une parure de diamants désormais portée par la princesse héritière Victoria. La princesse est inhumée auprès de son époux au cimetière royal de Haga. Le 20 février 2014, la princesse Madeleine de Suède donna naissance à son premier enfant, la princesse Leonore, qui reçut en deuxième prénom celui de… Lilian.