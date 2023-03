Mêzon : Attention resto enfants admis

Nous sommes donc particulièrement contents quand des adresses affichent clairement "Ici enfants admis ". Mieux Mêzon, une adresse bistronomique ouverte à Uccle dans un quartier qui regroupe d’autres établissements, met un point d’honneur à accueillir les jeunes clients. Ceux qui prendront goût à cette sortie au restaurant et qui, plus tard, seront des aficionados.

Et ce n’est pas qu’un slogan. À côté des deux salles à la fois chaleureuses et épurées, le chef patron Olivier Destribois (que l’on a connu chez Maxime Colin), secondé par son épouse Sonell, a carrément aménagé un coin spécifique où les enfants peuvent s’amuser, jouer et se dépenser. Mieux, et c’est un service quasi unique, les parents peuvent même profiter d’un baby sitting "local" accompagné à la demande d’un menu dédié aux enfants.

Tout est mis en place pour déguster les assiettes qui séduisent. Pas de menu étriqué mais une ardoise qui fait la part belle aux produits de saison et locaux. Tous proviennent de Belgique ou des pays voisins.

Le chef Olivier Destribois ©D.R.

Lors de notre passage, avant de passer à table, nous avons d’abord pioché dans la carte des boissons une bière du coin, la Uccle Centre. D’autres mousseuses bruxelloises sont également dispos. Sur l’ardoise, nous avons sélectionné une poêlée de champignons délicieusement caramélisés et de belles Saint-Jacques dans leur sauce légèrement citronnée et légère. En plat, le canard parfaitement saisi (autrement dit entre saignant et à point) dans une sauce à la fois forte et fine a fait son effet. En dessert, une composition surprenante de semoule truffée de morceaux d’orange avec deux boules de glace vanille. Un point final tout en fraîcheur pour un repas à la fois équilibré et rassasiant. Dans une carte courte mais dense des vins, le Château Malcombe 2021 (côtes de Ventoux) a, lui aussi, amené du gras sur les plats même s’il aurait pu encore prendre quelques années pour être davantage affirmé.

Pour les Bruxellois, la chaussée de Saint-Job a toujours été un axe qui a abrité des restaurants. De la place du même nom jusqu’au pont dit de Bourdon dans le bas de la gare de Calevoet. Mêzon possède tous les atouts pour s’y installer sur le long terme. Avec cet accent familial à mettre en exergue. Notamment lors d’un brunch dominical déjà très prisé.

Mêzon

Chée de Saint-Job, 388 1180 Bruxelles

02/380.79.07

www.mezon.be