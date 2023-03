Caroline de Monaco : princesse des arts

Le Bal de la Rose ouvre la saison culturelle sur le Rocher et lève des fonds pour la Fondation Princesse Grace depuis 1964. L’objectif de la fondation est de venir en aide aux personnes en difficulté et aux enfants défavorisés, développant des actions humanitaires et philanthropiques.

Depuis la mort de la princesse en 1982, sa fille aînée la princesse Caroline a assuré jusqu’au mariage du prince Albert en 2011 le rôle de Première Dame de la Principauté, jouant également le rôle officieux de “Ministre de la Culture” par ses nombreuses implications dans le domaine.

La princesse est en effet sur tous les fronts : le rayonnement culturel général de Monaco, le soutien aux jeunes artistes, le développement de l’art contemporain, les prix de littérature prince Pierre mais aussi les Ballets de Monte-Carlo. Ceux-ci ont été relancés en 1985 sous l’impulsion de la princesse qui avait repris le flambeau de sa défunte mère. En 1993, la princesse a nommé à leur tête Jean-Christophe Maillot ouvrant ainsi la porte de l’institution à des chorégraphes contemporains. La troupe est chaque année en déplacement sur les grandes scènes internationales.

En 2011, toujours sous la présidence de la princesse Caroline, les ballets de Monte-Carlo, le Monaco Dance Forum et l’Académie de danse Princesse Grace ont fusionné pour constituer une seule et même structure.

Jusqu’à l’adolescence, la princesse Caroline fut l’élève de la danseuse russe Marika Besobrasova, exilée à Monaco. En 1975, le prince Rainier et la princesse Grace fondèrent l’Académie de danse aujourd’hui sous la direction de Luca Masala.

Ce n’est donc pas sans émotion que la semaine dernière, la princesse a inauguré un nouveau studio de danse au sein de l’Académie baptisée “studio Caroline”. Toujours très proche et complice de sa sœur, le prince Albert était bien évidemment présent lors de l’événement.

Chaque année, ce sont 10 000 élèves qui postulent pour entrer au sein de l’Académie ! En sortir diplômé ouvre toutes les portes mais avant cela la compétition est rude et le minerval à 650 €/mois.

Âgée de 66 ans, grand-mère à sept reprises, la princesse de Hanovre reste la princesse des Arts de Monaco.