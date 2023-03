Jusque-là, les bouteilles étaient fermées avec des bouchons en liège ou en bois. Ensuite, tout au début de la deuxième moitié du XIXe siècle apparaît le bouchon à vis. À la même époque, pour sceller les bouteilles, les marchands de bière mettent au point un bouchon en porcelaine maintenu par une anse en fil de fer. Le bouchon métallique serti permettait de parfaitement fermer la bouteille et il fut très bien accueilli. D’autant plus qu’à l’époque, on assista à la mode des boissons gazeuses. Avec des bouteilles mal fermées, elles devenaient impropres à la consommation. Le bouchon serti permettait l’étanchéité parfaite des bouteilles chargées en gaz. Mais la bouteille ainsi capsulée devait être décapsulée et cela était une autre paire de manches.

Painter se pencha sur le problème et, deux ans plus tard (1894), il inventa à son tour le décapsuleur métallique. Et en 1898, il mit au point une machine à pédales pour sertir les bouteilles. La société de production de capsules qu’il créa existe toujours aujourd’hui (Crown Holdings Inc). Elle est le leader du marché et possède 155 usines dans 42 pays (25 000 salariés).

Le bouchon métallique serti devint célèbre notamment grâce à la bouteille de Coca-Cola. En 1886, John Stith Pemberton, un pharmacien américain, qui avait été blessé durant la guerre de Sécession, essaya de se libérer de son addiction à la morphine, un traitement qui lui était imposé à la suite de blessures de guerre. Il chercha une boisson destinée à se désintoxiquer. N’ayant rien trouvé à son goût, il inventa le Coca-Cola.

Dans un premier temps, cette boisson était livrée dans des gobelets alimentés par une fontaine d’eau. Mais la capsule allait tout changer. Ce n’est qu’en 1915 que la mythique petite bouteille de Coca-Cola fit son apparition avec sa capsule métallique sertie. Et elle fit rapidement le tour du monde, notamment popularisée en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale lorsqu’elle y débarqua avec les troupes américaines (1917).

Le décapsuleur s’introduisit progressivement dans toutes les cuisines ainsi que les cantines des entreprises. Cette petite clé en métal fut ensuite rapidement utilisée comme support publicitaire. Et le décapsuleur prit toutes les formes : animaux, chapeaux, bouteilles, voitures… Il fut mis à toutes les sauces. Notamment pour commémorer des grands événements ou mettre en évidence des lieux touristiques. Le décapsuleur “Tour Eiffel” fit ainsi un malheur.

Bien plus tard, un soir de réveillon de la Saint-Sylvestre, deux Français veulent décapsuler une bouteille de bière, mais ne trouvent pas de décapsuleur. Ils ouvrent la bouteille à l’aide d’un briquet et constatent que le bouchon métallique ne se déforme pas. Ils ont ensuite l’idée de mettre au point un appareil susceptible de recapsuler correctement le bouchon et ils créent ainsi le recapsuleur. Son avantage, permettre de reboucher une bouteille à moitié vide, comme un bouchon à visser.

Et c’est un Belge, Frédéric Monjoie, un habitant d’Hamois, un village du Condroz en province de Namur, près de Ciney, qui compléta les inventions originales dans le domaine du décapsulage en créant le décapsuleur multiple. L’appareil peut ouvrir de deux à six bouteilles en même temps ! L’idée lui est venue en décapsulant des bouteilles dans la buvette du club de football de Havelange…

Un collectionneur de décapsuleurs s’appelle un tégestophile. Ce mot s’applique en réalité à tous ceux qui collectionnent des objets liés à la bière (bouteilles, sous-verres, chopes, étiquettes…).