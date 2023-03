À la découverte de la toute première radio libre de Belgique

Le 7 août 1920 est publié au Moniteur belge l’Arrêté ministériel sur les conditions d’établissement des postes-récepteurs de télégraphie sans fil. L’enregistrement préalable était exigé pour écouter les émissions diffusées depuis la France et l’Allemagne.

La première radio libre, Radio Conférences, s’est d’abord installée au 50 Place Jamblinne de Meux à Schaerbeek, l’accent a été mis sur des programmes éducatifs. D’où le nom de la radio car de nombreuses conférences y étaient données. Les sujets abordés allaient de la littérature, au sport, au Congo, aux expositions et à l’art. Cette station fondée par Armand Rombauts a commencé à émettre à peu près en même temps que Radio Schaerbeek.

Radio Schaerbeek

Léopold Mestdagh crée Radio Schaerbeek. La première émission a lieu en 1928, avenue Claeys, près de la place Rogier. Dans un bâtiment de deux étages, il y avait deux auditoriums et plusieurs studios professionnels. Radio Schaerbeek était la radio la plus écoutée avant la Seconde Guerre mondiale.

Par exemple, à 19h45, on pouvait écouter un journal parlé suivi d’une chronique de films et de célébrités et d’une pièce musicale, parfois interprétée par l’orchestre résident de la radio. L’orchestre de la maison était composé de 6 cuivres. L’émission se terminait vers 22h30. La radio avait pour slogan : “La radio des vedettes et de la bonne humeur”. Plusieurs artistes ont été invités au micro comme Edith Piaf, Sacha Guitry, Pierre Brasseur et Jean Lumière.

Avec la création de l’Institut National de Radiodiffusion (INR) en juin 1930, et le monopole de la radiodiffusion acquis par l’INR, les radios libres sont interdites au centre de Bruxelles. Après un silence de quatre mois, l’émetteur de Radio Schaerbeek est déplacé hors de l’agglomération bruxelloise, dans la rue Alfons Leenaerts à Kraainem, et recommence à émettre le 23 mai 1932.

Radio Conférences déménage et émet depuis Meise, tandis que son fondateur Rombauts s’installe à Ganshoren en 1939, où il fait construire par l’architecte Jean Loossens un bâtiment au 142 avenue Charles Quint, équipé d’un grand auditorium très professionnel au rez-de-chaussée. Dans le studio d’enregistrement, il y avait deux pièces d’angle avec des fenêtres d’observation, une pour l’orateur et une pour le technicien.

La Seconde Guerre mondiale met fin aux émissions de Radio Conférences, un technicien a saboté l’émetteur mais l’occupant s’est toutefois emparé des lieux dès 1942. La splendide bâtisse blanche est à présent une magnifique villa toujours équipée d’un vaste studio d’enregistrement, à la très longue histoire dominant toujours les hauteurs de Meise.

Quant aux studios de Ganshoren, ils sont devenus dès 1949 les locaux de l’administration communale, ainsi le conseil communal se réunit dans un ancien studio de radio.