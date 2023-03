C'est officiel : Joachim et Marie de Danemark s'installeront à Washington

Le prince, son épouse la princesse Marie et leurs deux enfants habitent dans le quartier du parc Monceau. La princesse avait entre-temps été nommée attachée culturelle à l’ambassade. Une vie parisienne qui semblait convenir à la famille et permettait des allées et venues régulières vers le Danemark pour continuer à assumer des obligations officielles.

Mais lors de l’annonce par la Cour du retrait – intervenu le 1er janvier 2023 – des titres de princes des quatre enfants de Joachim de Danemark, la princesse Marie avait confié que le couple n’avait pas eu d’autre choix que de s’installer à Paris, la volonté de la reine étant de resserrer la famille royale sur le prince héritier Frederik et les siens. Après des semaines de supputations, la Cour a confirmé elle-même que le prince était nommé comme attaché de défense à l’ambassade de Danemark à Washington et qu’il contribuera, à ce poste, à renforcer la coopération en matière de défense avec les États-Unis et le Canada.

Les deux aînés du prince, Nikolaï et Felix, nés de son union avec Alexandra Manley, resteront quant à eux au Danemark. Washington, ce n’est évidemment pas Paris, raison pour laquelle le couple princier devrait réduire au maximum son agenda officiel. Un éloignement physique aussi plus important avec la reine Margrethe avec qui les relations restent crispées.