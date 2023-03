Le programme des commémorations pour le centenaire de la naissance de Rainier III de Monaco

Un site internet – très bien conçu et sur lequel il est très agréable de surfer –, centenairerainier3.mc, a été mis en ligne et offre tous les détails des différents événements, en plus de photo d’archives et d’une ligne du temps de la vie du prince.

Passons en revue les grands moments de cette année de commémorations. À partir du 31 mai (date de naissance du prince) jusqu’au 20 août, les Archives du Palais et l’Institut audiovisuel présentent l’exposition “Le prince chez lui” dans le parcours des Grands Appartements du Palais princier cent images, fixes et animées, représentatives de la personnalité et de l’œuvre du souverain, prises au palais et dans ses autres lieux de résidence, mises en regard d’objets ou de documents rares s’y rapportant. Deuxième exposition du 31 mai au 31 décembre 2023, “Le prince et ses animaux”. Rainier III fonda en 1954 le Centre d’acclimatation zoologique de Monaco. Il s’agit d’une exposition photographique avec des images inédites du souverain dans son parc. Elle se tient au Jardin animalier.

Le Yacht Club accueillera du 31 mai au 31 décembre l’exposition “Le Prince Rainier III, un marin avant tout”. La place du Casino présentera l’exposition “100 ans de métamorphoses de la place du Casino”, avec un retour en images sur l’histoire et les métamorphoses de la fameuse place, au cœur de la Principauté et activités de la Société des Bains de Mer.

Une festivité “Le Rocher en fête” sera également organisée le 31 mai pour les Monégasques et les résidents. Du 1er juin 2023 à janvier 2024, la roseraie Princesse Grace abritera l’exposition “Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse”, avec des photos de la création du terre-plein de Fontvieille à la collection de rosiers dédiée à la famille Grimaldi.

Côté sportif, la finale du challenge prince Rainier III, créé en 1975, aura lieu au stade Louis II le 4 juin. Il s’agit d’un championnat de football destiné aux employés des entreprises de la Principauté, comptant cette année 38 équipes. Le 14 juin, concert à l’Auditorium Prince Rainier.

Du 16 juin au 20 juin 2023, le Grimaldi Forum présentera “Hommage au Prince Rainier III, créateur du Festival de télévision de Monte-Carlo” en marge de la tenue annuelle du festival.

On quitte cette fois Monaco pour le siège des Nations Unies à New York. La Principauté célèbre ses 30 ans d’admission à l’ONU. Un concert sera donné le 19 juin dans la salle de l’Assemblée générale par l’Orchestre des Carabiniers du Prince.

Le 1er juillet, le Lycée technique et hôtelier deviendra le Lycée Rainier III avec inauguration d’un buste réalisé par l’artiste Kees Verkade. Au Sporting d’Été, du 1er juillet au 31 août, “Le Prince Rainier III et les artistes internationaux” avec toutes les vedettes qui ont foulé la scène de la Salle des Étoiles.

Le 4 juillet, au Grimaldi Forum, diffusion du film “Rainier III par lui-même”, réalisé Yann-Anthony Noghes, qui dévoilera un portrait à la fois politique et intime du souverain en se fondant sur ses interviews et ses discours. Du 19 juillet au 31 décembre, la salle d’exposition du Quai Antoine I présentera “Le Prince bâtisseur – une ambition pour Monaco” mettant en exergue l’évolution architecturale et urbaine de Monaco de 1923 à 2023, ainsi que les nombreux équipements et infrastructures qui ont été construits sur l’impulsion du “Prince bâtisseur”. Stéphane Bern est le commissaire de cette exposition. À partir du 13 septembre et pour une courte durée de quatre jours, le Yacht Club présentera une exposition de bateaux ayant appartenu au prince.

Le Casino de Monte-Carlo sera le théâtre du Bal du Centenaire le 21 octobre, une soirée de gala caritative. Du 6 novembre 2023 au 27 janvier 2024, au Ministère d’État une exposition intitulée “La vision du prince”.

Autre passion du prince Rainier mise à l’honneur : le cirque. Les terrasses de Fontvieille présenteront du 9 novembre 2023 au 28 janvier 2024 une rétrospective de 50 ans de festival international du cirque de Monte-Carlo.

La Fête nationale du 19 novembre sera dédiée au souverain défunt. Une prise d’armes avec la participation du 1er régiment de Tirailleurs dans lequel il servit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sera organisée.

Le musée océanographique présentera à partir du 1er décembre pour un mois “Tout un monde à protéger”, un espace dédié aux actions du prince. Au cœur de l’exposition qui s’étend sur 700 m², un navire scénique de 27 mètres de long invitant à un voyage immersif et interactif dans le temps, aux côtés des souverains Albert Ier, Rainier III et Albert II.

Le 23 décembre, représentation des Ballets de Monte-Carlo. Enfin, du 19 au 28 janvier 2024, le 46e Festival International du Cirque de Monte-Carlo sera placé sous le thème de “Hommage à son créateur”. C’est la princesse Stéphanie qui a repris la présidence d’honneur du festival.

Rainier III de Monaco, c’est aussi à ce jour le plus long règne d’un prince monégasque, soit 56 ans. Le centenaire de sa naissance méritait sans aucun doute tous ces événements autour d’un souverain qui est resté dans le cœur de la population.