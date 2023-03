Les semis de poireaux : un casse-tête ?

La plantation des poireaux ©stock.adobe.com

Acheter des poireaux à repiquer…

C’est évidemment la solution la plus simple. Il est possible de se procurer des poireaux à repiquer sur la plupart des marchés, mais aussi dans les jardineries. Curieusement, ce sont les poireaux d’hiver qui ont la cote tandis que les poireaux d’été sont encore largement boudés par les jardiniers. Quand on achète des poireaux à repiquer non toilettés, il faut impérativement équilibrer la partie feuilles avec la partie racines par une coupe nette : on réduit le feuillage et les racines de moitié. La reprise ne sera que meilleure.

Complexes les semis ?

Les semis de poireaux se font à plusieurs périodes de l’année (et toujours avec des graines de maximum 2 ans afin de garantir une germination maximale). Les poireaux hâtifs se sèment en février, à chaud, pour une récolte en juin-juillet et en mars sous châssis pour une récolte à partir de juillet. En mars pourront commencer les semis des poireaux tardifs à récolter en septembre-octobre et en avril, en pleine terre, pour une récolte en octobre-novembre. Courant mai, et si possible avant le 15, il faudra penser aux semis des poireaux tardifs et bien rustiques pour une récolte qui va s’échelonner de novembre à mai. À noter que les graines de poireaux germent après une douzaine de jours. Des variétés à recommander ? Pour les poireaux d’été il faudra penser à “Elbeuf Elephant” et au très bon “Jaune du Poitou”, tandis que pour les poireaux d’hiver on s’orientera vers le classique “Gros vert d’hiver de Liège”, le “Gros vert de Huy”, le “Saint Victor”, le vigoureux “Monstrueux de Carentan” et le réputé “Bleu de Solaise”.

Et la plantation ?

La plantation au jardin peut se faire dès que les jeunes poireaux atteignent la grosseur d’un crayon (4 à 6 mm de diamètre). Ils seront plantés en lignes distantes de 40 cm, à 15 cm dans la ligne dans des trous de 12 cm de profondeur. Après avoir planté, il faudra arroser généreusement. Un mois environ après la mise en place des poireaux, il faudra butter les plants jusqu’au point de naissance des feuilles afin d’augmenter le plus possible la longueur du “blanc”. Les buttages doivent se répéter au fur et à mesure de la croissance des plantes. En cultures associées, ne plantez jamais les poireaux près des haricots, des pois et des betteraves.

Le frémontia de Californie ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : lumineux fremontia

Encore un arbuste très peu connu et par conséquent rarement proposé dans les jardineries. Le frémontia de Californie (Fremontodendron californicum) fait partie de la famille des Sterculiacées et est originaire d’Arizona et de Californie. Son port est dressé et il est vraiment parfait pour être palissé contre un mur exposé plein sud parce qu’il adore la chaleur. Il peut atteindre 5 à 6 m de hauteur et sa croissance est assez rapide. Son feuillage est persistant ou semi-persistant en fonction des températures hivernales. Les feuilles du frémontia sont élégamment découpées, vert foncé sur le dessus et brunâtre au revers. Les jeunes pousses sont légèrement poilues ce qui donne un aspect assez particulier à la plante. Mais le plus spectaculaire chez cet arbuste c’est sans conteste sa floraison : les fleurs de 5-6 cm de diamètre sont d’un lumineux jaune d’or. La floraison débute avec le mois de mai pour se terminer en juillet, parfois un peu plus tard. À cette période de l’année, le frémontia ressemble à un énorme bouquet tant les fleurs recouvrent la plante. La rusticité de l’arbuste est bonne puisqu’il supporte du -12°C s’il est planté au sud, à l’abri des vents desséchants et froids, dans un sol très bien drainé (il n’aime pas du tout l’humidité). Une terre caillouteuse, pauvre, ne le dérange pas du tout. Si le gel risque d’être plus sévère, il est bon de pailler le pied.

Le coucou gris ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le coucou gris

De nom latin Cuculus canorus, le coucou gris est un oiseau de taille moyenne avec ses 30 à 35 cm de long pour une envergure de plus de 60 cm, un peu comme la tourterelle turque. Gris sur le dessus, plus foncé sur la queue et les ailes et blanc strié de gris sur le dessous, le coucou gris n’est pas facilement repérable à l’inverse de son chant que tout le monde connaît. Le fameux “cou-cou” résonne dès avril-mai quand ces oiseaux reviennent de leurs lieux d’hivernage c’est-à-dire l’Afrique. Le coucou gris est en effet un grand migrateur qui finalement ne reste pas très longtemps dans nos contrées puisque les individus adultes repartent déjà en juillet, tandis que les jeunes ne quittent nos régions que bien plus tard, en septembre. En mai-juin, la femelle coucou pond ses œufs dans le nid d’autres oiseaux. Comment procède-t-elle ? Elle repère un oiseau qui est occupé de pondre, éjecte un œuf et le remplace par le sien. Et chose extraordinaire, la couleur de l’œuf du coucou imite celle des œufs présents dans le nid ! La femelle coucou ne pond qu’un œuf par nid parasité, mais peut pondre, en une saison, de 1 à 20 œufs. Les parents “adoptifs” couvent l’œuf pendant une douzaine de jours tandis que le jeune coucou s’envole quand il a 19 jours mais auparavant il aura “jeté par-dessus bord” les autres oisillons. Les coucous adultes sont de grands consommateurs de chenilles et de coléoptères.

Le nombre d’œufs pondus dépend de l’état de santé de la femelle ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Nous restons dans le passionnant monde des oiseaux. Saviez-vous que le nombre d’œufs pondus dépend étroitement de l’état de santé et de la manière dont les femelles se sont alimentées sans oublier les conditions météorologiques ? Ainsi si l’été est frais, pluvieux, le martinet ne pondra que deux œufs au lieu de trois. La chouette hulotte et le faucon crécerelle s’abstiendront de pondre si les campagnols sont peu nombreux. Curieusement, les mouettes et les pigeons sont des oiseaux qui pondent toujours le même nombre d’œufs. Les ornithologues ont aussi remarqué que certains oiseaux pondent moins d’œufs dans les jardins que dans leur habitat naturel.